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Grafica Calciomercato Rabiot Milan 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
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Milan'da Rabiot, Bologna maçını kaçıracak ve Amorim'i endişelendiriyor: Derbiye ilişkin gelen bilgiler

AC Milan

Milan: Amorim, önemli eksiklerin olacağı Bologna maçına hazırlanıyor. Rabiot maç kadrosuna alınmayacak.

Pazar günü Udinese deplasmanında aldığı galibiyetin ardından Milan, çarşamba günü saat 18.30'da San Siro'da Bologna ile oynayacağı bir sonraki lig maçını şimdiden düşünmek zorunda. Tüm gözler, son günlerde sakatlanan Mario Gila, Adrien Rabiot ve Diego Moreira

  • Rabiot, Bologna maçında forma giyemeyecek

    Edindiğimiz bilgilere göre Rabiot, Bologna maçının kadrosuna alınmayacak. Baldırındaki sorun oldukça rahatsız edici ve Milan sağlık ekibi, sorunun tekrarlanmaması için acele edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Gila'yı yeniden sahada görme ihtimali biraz daha yüksek. Moreira hakkındaki karar ise ancak yarın verilecek. Palladino'nun çalıştırdığı takıma karşı orta sahada Jashari ve Musah oynayacak; Modric ise en azından başlangıçta dinlendirilecek.

  • Derbi için endişeli

    AC Milan'ın hedefi net: Rabiot'yu cumartesi günü Chivu'nun formda Inter'ine karşı oynanacak derbide sahaya çıkarabilmek. Mevcut durumda Fransız oyuncunun derbide de oynayıp oynayamayacağı ciddi şekilde belirsiz; durumu her gün yeniden değerlendirilecek. Amorim, sezonun bu ilk dönemindeki en önemli maçta Rabiot'dan yararlanabilmeyi umuyor.

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