Edindiğimiz bilgilere göre Rabiot, Bologna maçının kadrosuna alınmayacak. Baldırındaki sorun oldukça rahatsız edici ve Milan sağlık ekibi, sorunun tekrarlanmaması için acele edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Gila'yı yeniden sahada görme ihtimali biraz daha yüksek. Moreira hakkındaki karar ise ancak yarın verilecek. Palladino'nun çalıştırdığı takıma karşı orta sahada Jashari ve Musah oynayacak; Modric ise en azından başlangıçta dinlendirilecek.