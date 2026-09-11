Amorim'in Gattuso ve onun Lazio'suna duyduğu saygı, biancoceleste ekibinin şu ana kadar ortaya koyduğu net gidişatın doğrudan sonucu. Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak Olimpico'daki mücadele, ligin son haftasında Juventus karşısında sergilenen seviyeyi yükseltmek zorunda olan Milan için önemli bir sınav niteliği taşıyor. Amorim, zihniyeti ve fikirleriyle yoluna devam ediyor: 'isimlerin' ağırlığını fazla hissettirmeden, en iyi durumda olanlara yer var.
Çeviri:
Milan’da Pulisic, Lazio karşısında ilk maçına çıkacak ancak sadece oyuna sonradan dahil olacak: Amorim, Rabiot’yu seçerken on numara pozisyonunda Cisse’ye görev verecek
Pulisic yedek kulübesinde
Amorim, 10 numara bölgesinde yine değişikliğe gidiyor: deplasmanların adamı Cisse geri dönüyor ve yanında Musah’a orta sahada eşlik etmek için Modric ile çekişen Jashari yerine Rabiot’nun forma bulması bekleniyor. Pulisic ise üst üste dördüncü maçta da yine yedek başlayacak; bu da günün haberi olmaktan başka bir şey olamaz çünkü 13 Temmuz 2023’ten, yani Milan’la sözleşme imzaladığı günden bu yana Amerikalı oyuncu için bir ilki temsil ediyor. Portekizli teknik adam, basın toplantısında eski Chelsea oyuncusunun ligdeki ilk maçına kesin olarak çıkacağını zaten açıklamıştı; dolayısıyla Lazio’ya karşı oynanacak karşılaşmanın ikinci yarısında Cisse ile bir oyuncu değişikliği planlanıyor.
Bir dönüm noktası şart.
Amorim’in basın toplantısında yaptığı açıklamaları uyarlayacak olursak, Pulisic’in suratı aslında çok daha uzun zamandır asık: Milan’ın 11 numarası, kulübün gelecekteki projelerine ikna olmadığı için 2025 ilkbaharında sözleşme yenileme teklifini reddetmişti. Cardinale onu her zaman kadronun en önemli oyuncuları listesinin en üst sırasına koydu; ABD bağlantılı sponsorluklar açısından da önemli bir figür, ancak 2030’a kadar uzatmayı öngören yeni sözleşme teklifine henüz “evet” yanıtını alabilmiş değil. Taraflar birkaç haftadır yeniden görüşüyor ve şimdi Red Bird’ün patronu bir dönüm noktası, adeta bir tamam mı devam mı kararı bekliyor: Milan’ın gerçek Pulisic’e, yani suratı asık olmayan haline ihtiyacı var.
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