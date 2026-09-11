Amorim’in basın toplantısında yaptığı açıklamaları uyarlayacak olursak, Pulisic’in suratı aslında çok daha uzun zamandır asık: Milan’ın 11 numarası, kulübün gelecekteki projelerine ikna olmadığı için 2025 ilkbaharında sözleşme yenileme teklifini reddetmişti. Cardinale onu her zaman kadronun en önemli oyuncuları listesinin en üst sırasına koydu; ABD bağlantılı sponsorluklar açısından da önemli bir figür, ancak 2030’a kadar uzatmayı öngören yeni sözleşme teklifine henüz “evet” yanıtını alabilmiş değil. Taraflar birkaç haftadır yeniden görüşüyor ve şimdi Red Bird’ün patronu bir dönüm noktası, adeta bir tamam mı devam mı kararı bekliyor: Milan’ın gerçek Pulisic’e, yani suratı asık olmayan haline ihtiyacı var.