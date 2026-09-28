Üç haftalık ara, saha dışındaki her şeye de odaklanmak açısından faydalı hale geldi. Milan cephesinde, bu saatlerde toplanan Yönetim Kurulu’na 2025/26 mali yıl bilançosunu sunmak için çalışmaların sürdüğü günler yaşanıyor. Kırmızı-siyahlı kulüpten bugün ile yarın arasında resmi bir açıklama bekleniyor.
Milan'da önümüzdeki saatlerde 2025/2026 bilançosunu onaylamak için yönetim kurulu toplanacak: zararlarla ilgili neler sızıyor
24 saat içinde yönetim kurulu toplantısı gerçekleşecek
Bugün ile yarın arasındaAC Milan yönetim kurulunun, redaksiyonumuzun edindiği bilgiye göre, 30 Haziran 2026’da kapanan mali dönemi onaylaması ve ardından bunu ekim ayı sonunda olağan genel kurulda hissedarlara sunması bekleniyor.
Olumlu serinin sona ermesi
Tahminlere göre Milan'ın hesaplarında, geçen 30 Haziran 2026'da kapanan bilançoda yaklaşık 25 milyon euro konsolide zarar görülmesi bekleniyor. Bu açıkla birlikte, ne yazık ki Milan'ın art arda üç bilançoyu kârla kapattığı erdemli seri sona erecek: 2023'te +6,1 milyon euro, 2024'te +4,1 milyon euro ve 2025'te +2,9 milyon euro artı veren bu olumlu seri, Milan'ın UEFA ile yapılan Settlement Agreement kapsamındaki katı kısıtlamalardan kesin olarak çıkmasını sağlamıştı.
Şampiyonlar Ligi’nin yokluğuna rağmen zarar sınırlı kaldı
AC Milan'ın hesaplarına göre, kulübün mali yönetimi sayesinde zararların yine de büyük ölçüde sınırlı kaldığı söylenebilir. Nitekim Milan, son sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılımın getirdiği yüksek gelirlerden faydalanamadı. Takım, 2025'te sportif hedefini gerçekleştiremedi ve bunun sonucunda Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunun 2025-2026 sezonundaki edisyonunda yer almadı. Bu katılım eksikliği, UEFA'nın doğrudan dağıttığı ödüller ile 'San Siro' Stadı'nın gişe gelirleri üzerinde etkili olarak kaçınılmaz şekilde ciddi bir gelir kaybına yol açtı. Resmi ve nihai sayısal sonuçları öğrenmek için ise, Milan'ın Yönetim Kurulu mali tabloyu onayladıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağı resmi belgelerin yayımlanmasını beklemek gerekecek.
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