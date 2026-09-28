Milan'da önümüzdeki saatlerde 2025/2026 bilançosunu onaylamak için yönetim kurulu toplanacak: zararlarla ilgili neler sızıyor

Tahminlere göre Milan'ın hesaplarında, geçen 30 Haziran 2026'da kapanan bilançoda yaklaşık 25 milyon euro konsolide zarar görülmesi bekleniyor. Bu açıkla birlikte, ne yazık ki Milan'ın art arda üç bilançoyu kârla kapattığı erdemli seri sona erecek: 2023'te +6,1 milyon euro, 2024'te +4,1 milyon euro ve 2025'te +2,9 milyon euro artı veren bu olumlu seri, Milan'ın UEFA ile yapılan Settlement Agreement kapsamındaki katı kısıtlamalardan kesin olarak çıkmasını sağlamıştı.