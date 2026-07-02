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SSC Napoli v AC Milan - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Milan’da öncelik savunma: Tomori ayrılmaya hazırlanıyor, Inacio en güçlü aday, ama ne kadar pahalı!

AC Milan
Transfers
F. Tomori
G. Inacio

Gonçalo Ramos transferini rafa kaldıran Milan, artık dikkatini savunmaya yöneltiyor; Ruben Amorim, üçlü savunma sistemine geçiş öncesinde bu bölümü öncelikli görüyor. Şu anda kadroda kesinolarak yer alan tek isimler Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic ve Koni De Winter olurken, La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Fikayo Tomori’nin takımdan ayrılmasına giderek daha fazla yaklaşıldığı belirtiliyor.


Özellikle Premier League’den ilgi gören İngiliz stoper, sözleşme nedenleriyle de transfer piyasasında yer alıyor: Sözleşmesi 2027’de sona eriyor ve gazetenin haberine göre Milan, onu bedelsiz kaybetme riskini göze almak yerine şimdi paraya çevirmeyi tercihederek sözleşmesini uzatmaya niyetli görünmüyor. Onun ayrılması, Milan’ı savunma hattına en az iki yeni oyuncu katmak zorunda bırakacaktır.



  • INACIO İLK HEDEF

    İstek listesinin başında, Amorim’in Portekiz’de antrenörlüğünü yaptığı ve çok iyi tanıdığı Sporting Lizbon’dan Gonçalo Inacio yer alıyor. Ancak görüşmelerin karmaşık geçeceği öngörülüyor: sözleşme fesih bedeli 60 milyon ve Sporting’in onu 35-40 milyondan daha az bir bedele bırakması pek olası görünmüyor. Virgil van Dijk hayali de gündemde kalmaya devam ediyor, ancak yüksek maaşı bu transferi engelliyor; önerilen isimler arasında Lecce’den Tiago Gabriel de yer alıyor. Son olarak, Rossoneri yönetiminin henüz kamuoyuna açıklamadığı yeni transfer seçenekleri de ihtimal dışı değil.



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