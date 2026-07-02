Milan’da öncelik savunma: Tomori ayrılmaya hazırlanıyor, Inacio en güçlü aday, ama ne kadar pahalı!

Gonçalo Ramos transferini rafa kaldıran Milan, artık dikkatini savunmaya yöneltiyor; Ruben Amorim, üçlü savunma sistemine geçiş öncesinde bu bölümü öncelikli görüyor. Şu anda kadroda kesinolarak yer alan tek isimler Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic ve Koni De Winter olurken, La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Fikayo Tomori’nin takımdan ayrılmasına giderek daha fazla yaklaşıldığı belirtiliyor.





Özellikle Premier League’den ilgi gören İngiliz stoper, sözleşme nedenleriyle de transfer piyasasında yer alıyor: Sözleşmesi 2027’de sona eriyor ve gazetenin haberine göre Milan, onu bedelsiz kaybetme riskini göze almak yerine şimdi paraya çevirmeyi tercihederek sözleşmesini uzatmaya niyetli görünmüyor. Onun ayrılması, Milan’ı savunma hattına en az iki yeni oyuncu katmak zorunda bırakacaktır.







