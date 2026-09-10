Aynı yapının içindeki kulüpler arasındaki sinerji, vizyon ve akılcı bir şekilde yönetildiğinde büyük sonuçlar doğurabilir. Sadece sportif değil, ekonomik açıdan da. Bunu en iyi bilenlerden biri de Milan. Kulüp, geçen 19 Ağustos'ta Diego Moreira'nın Strasbourg'dan gelişini tam 45 milyon euro artı 20 milyon euro bonus karşılığında resmileştirdi. Güçlü Belçikalı kanat oyuncusu, 2024 yazında Chelsea tarafından bonservisiyle kardeş kulüp Strasbourg'a gönderilmişti: böylesine rekabetçi bir ortam için fazla hamdı ama Fransız kulübünün iddialı yapısı onun için biçilmiş kaftandı. Üst düzeyde geçirilen iki sezon, Amerikan konsorsiyumu BlueCo'nun mutluluğuna, oyuncunun değerini hızla yukarı çekti. Red Bird, BlueCo. ile doğrudan ve son derece iyi bir ilişkiye sahip ve bu tür bir fikir inşa etmeye başlıyor. Odogu'nun Milan'dan Toulouse'a bedelsiz kiralık olarak gönderilmesi de bunun öncüsü olarak görülebilir.
Çeviri:
Milan'da Odogu sadece öncü: Cardinale, 'kardeş' Toulouse ile bir iş birliğini değerlendiriyor
Milan'ı kim alabilir
Toulouse, veri ve uluslararası scout ağıyla çalışarak genç ve gelecek vadeden bir kadro kurma felsefesinden hiçbir zaman taviz vermedi. Bu sistem, genç oyunculardan her şeyin hemen beklenmemesi nedeniyle puan durumu açısından hem iddialı hem de riskli. 2005 doğumlu güçlü kaleci Guillhaume Restes, Mike Maignan'ın Haziran 2026'da sona erecek sözleşmesini yenilemeye sıcak bakmadığı dönemde Milan için zaten somut bir fikir olmuştu. Kesinlikle en ilgi çekici profil ise, Fransa'da 2008'de Togolu bir ailede doğan orta saha oyuncusu Alexis Vossah: Avrupa'nın büyük kulüplerinin tüm scoutlarının gözü onun üzerinde. Yetenekli iki Arjantinli hücum oyuncusunun Avrupa futbolundaki etkisini anlamak ve takip etmek gerekiyor: Yaz aylarında Independiente'den gelen, İtalyan pasaportuna sahip 2005 doğumlu forvet Santiago Hidalgo ve Julián Vignolo (2006 doğumlu). Milan ve transfer ekibi, onları bu sezon boyunca takip edecek.
Toulouse'a kim gidebilir?
Odogu, Toulouse ile Ligue 1’de ilk maçına çıkmayı bekliyor; Milan ise onu izliyor ve olası gelecek hamlelerini de düşünüyor. Guernier, El Hadji Malick Cissé, Maiga-Hamadoun Cissé, Milan Futuro’dan Fransız kulübüne uzanan bir yol için uygun olabilecek isimler arasında yer alıyor. Daha genç olan Pandolfi ve Calvani de büyük sıçrama için gerekli özelliklere sahip. Milan ile Toulouse, iki kulübün teknik ve ekonomik değerini artırmaya çalışmak için Chelsea-Strasbourg modeli gibi bir yapı kurmak istiyor.
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