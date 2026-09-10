Milan'da Odogu sadece öncü: Cardinale, 'kardeş' Toulouse ile bir iş birliğini değerlendiriyor

Aynı yapının içindeki kulüpler arasındaki sinerji, vizyon ve akılcı bir şekilde yönetildiğinde büyük sonuçlar doğurabilir. Sadece sportif değil, ekonomik açıdan da. Bunu en iyi bilenlerden biri de Milan. Kulüp, geçen 19 Ağustos'ta Diego Moreira'nın Strasbourg'dan gelişini tam 45 milyon euro artı 20 milyon euro bonus karşılığında resmileştirdi. Güçlü Belçikalı kanat oyuncusu, 2024 yazında Chelsea tarafından bonservisiyle kardeş kulüp Strasbourg'a gönderilmişti: böylesine rekabetçi bir ortam için fazla hamdı ama Fransız kulübünün iddialı yapısı onun için biçilmiş kaftandı. Üst düzeyde geçirilen iki sezon, Amerikan konsorsiyumu BlueCo'nun mutluluğuna, oyuncunun değerini hızla yukarı çekti. Red Bird, BlueCo. ile doğrudan ve son derece iyi bir ilişkiye sahip ve bu tür bir fikir inşa etmeye başlıyor. Odogu'nun Milan'dan Toulouse'a bedelsiz kiralık olarak gönderilmesi de bunun öncüsü olarak görülebilir.