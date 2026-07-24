Milan, yarın Celtic ile hazırlık maçında karşılaşacağı için bu akşam Glasgow’a ulaşacak. İskoçya uçağına ise Christopher Nkunku binmedi: Fransız forvet, kas rahatsızlığı nedeniyle durdu. Pervis Estupinan (takıma Avustralya turnesinde katılacak) ve ikinci kaleci Pietro Terracciano da Milanello’da kaldı.
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Milan'da Nkunku sakatlandı: Amorim'in Glasgow'da Celtic'e karşı oynanacak hazırlık maçı için kadroya aldığı isimler belli oldu
Gençlere yer açın
Celtic'e karşı oynanacak hazırlık maçı, hem grubun fiziksel durumunu anlamak hem de Gabbia ve takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapan çok sayıdaki genç oyuncuyu görmek açısından faydalı olacak. Amorim, sözleşmesini yeni uzatan Camarda ve Comotto'nun yanı sıra birçok genç oyuncuyu da kadroya çağırdı: Borsani, Bouyer, Kostic, Ossola, Vladimirov, Vos, Pittarella ve Guernier.
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