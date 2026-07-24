Celtic'e karşı oynanacak hazırlık maçı, hem grubun fiziksel durumunu anlamak hem de Gabbia ve takım arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapan çok sayıdaki genç oyuncuyu görmek açısından faydalı olacak. Amorim, sözleşmesini yeni uzatan Camarda ve Comotto'nun yanı sıra birçok genç oyuncuyu da kadroya çağırdı: Borsani, Bouyer, Kostic, Ossola, Vladimirov, Vos, Pittarella ve Guernier.