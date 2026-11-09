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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Milan'da Musah'ın Amorim ile yeni hayatı: Sözleşme yenileme için ilk temaslar

AC Milan
Y. Musah

Milan'da Amorim, Musah'ı yeniden canlandırdı: Musah takımın planlarında giderek daha merkezi bir rol üstleniyor, sözleşme yenileme için ilk temaslar kuruldu

Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

22 Kas 2026

FRC

FRC

Sky yorumcusu Florenzi, Milan'ın Inter'i yendiği derbinin ardından Musah'a şöyle seslenmişti: "Seni tebrik ediyorum çünkü kolay geçmeyen iki sezon yaşadın. Çok zorluk çektiğini ama buna rağmen asla pes etmediğini biliyorum. Bunu ben söyleyebilirim; çünkü yıllarca birlikte çalıştık. Bu benim için gerçekten büyük bir zevkti. Öncelikle tebrikler. Sakın havaya girme ama bunu yapmayacağından eminim, çünkü ayakları yere basan birisin."

Bunlar, Milan soyunma odasını ve özellikle 23 yaşındaki Amerikalı orta saha oyuncusunun Milan'daki kariyerinin seyrini yakından bilen birinin doğrudan ve içten sözleri. Musah, çok şey, hatta belki de her şey için Ruben Amorim'e borçlu: Portekizli teknik direktör, çok zor geçen iki sezonun ardından ona yeniden hayat verdi. İlk günden itibaren Musah'a güvendi; karşılığında da büyük bir çalışma azmi ve özveri gördü.

  • Projenin merkezinde

    Amorim'in teknik planlarında Musah'ın özelliklerine sahip bir oyuncuya ekmek kadar ihtiyaç var: önemli bir itici güç, oyunu pasif durumdan aktif duruma geçirme becerisi ve geçiş oyununda güçlü yönleri var. Bir de birden fazla mevkide oynamasını sağlayan belirgin bir taktiksel çok yönlülüğü: Amorim, Genoa karşısında onu sol bekte bile oynattı.

    Musah bu sezon şu ana kadar ligde 11 maçta 759 dakika, Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta 222 dakika oynadı. Çok oynuyor, hatta neredeyse her zaman sahada.

  • Yenileyebilir

    Musah'ın performansından memnun olan yalnızca Amorim değil, kulübün sportif yönetimi de memnun. Öyle ki geçtiğimiz günlerde, 2028'de sona erecek sözleşmesini uzatma ihtimali kulüp içinde görüşüldü. Oyuncunun temsilcileriyle kurulan son temaslar, sözleşme yenileme ihtimalini değerlendirmeye başlamak içindi. Süreç henüz ilk aşamada. Musah şu anda sezon başına yaklaşık 2 milyon avro kazanıyor. Bu seviyesini korursa sezon bitmeden Milan ile sözleşmesini yenileyecek.

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Gelecek maçlar
MIL

MIL

Serie A

22 Kas 2026

FRC

FRC