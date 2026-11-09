Gelecek maçlar MIL Serie A 12:00 FRC

Sky yorumcusu Florenzi, Milan'ın Inter'i yendiği derbinin ardından Musah'a şöyle seslenmişti: "Seni tebrik ediyorum çünkü kolay geçmeyen iki sezon yaşadın. Çok zorluk çektiğini ama buna rağmen asla pes etmediğini biliyorum. Bunu ben söyleyebilirim; çünkü yıllarca birlikte çalıştık. Bu benim için gerçekten büyük bir zevkti. Öncelikle tebrikler. Sakın havaya girme ama bunu yapmayacağından eminim, çünkü ayakları yere basan birisin."

Bunlar, Milan soyunma odasını ve özellikle 23 yaşındaki Amerikalı orta saha oyuncusunun Milan'daki kariyerinin seyrini yakından bilen birinin doğrudan ve içten sözleri. Musah, çok şey, hatta belki de her şey için Ruben Amorim'e borçlu: Portekizli teknik direktör, çok zor geçen iki sezonun ardından ona yeniden hayat verdi. İlk günden itibaren Musah'a güvendi; karşılığında da büyük bir çalışma azmi ve özveri gördü.