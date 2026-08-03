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Yunus Musah Milan 2025-2026Getty Images

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Milan'da Musah, Amorim'i ikna edemedi ve transfer listesinde kalmayı sürdürüyor: Italiano'nun Beşiktaş'ı bir seçenek

AC Milan

Milan'da Musah, Italiano'nun çalıştırdığı Türk kulübü Beşiktaş'a önerildi

Musah ve Milan, ayrılık provasındalar. Amerikalı orta saha oyuncusu Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor: Amorim'i ikna edemedi ve orta sahadaki rekabet hem çok geniş hem de seviye olarak daha yüksek. İşte bu yüzden Milan, onu gönderilebilecek oyuncular listesine ekledi.

  • BEŞİKTAŞ’A ÖNERİLDİ

    Türk gazeteci Ertan Suzgun’a göre Musah, Italiano’nun Beşiktaş’ına önerildi. Önümüzdeki günlerde hareketlenebilecek bir ihtimal. Milan, Amerikalı orta sahayı Lazio’ya da önermişti ancak maliyetler başkent ekibi tarafından fazla yüksek bulundu.

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