Musah ve Milan, ayrılık provasındalar. Amerikalı orta saha oyuncusu Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor: Amorim'i ikna edemedi ve orta sahadaki rekabet hem çok geniş hem de seviye olarak daha yüksek. İşte bu yüzden Milan, onu gönderilebilecek oyuncular listesine ekledi.
Getty Images
Çeviri:
Milan'da Musah, Amorim'i ikna edemedi ve transfer listesinde kalmayı sürdürüyor: Italiano'nun Beşiktaş'ı bir seçenek
BEŞİKTAŞ’A ÖNERİLDİ
Türk gazeteci Ertan Suzgun’a göre Musah, Italiano’nun Beşiktaş’ına önerildi. Önümüzdeki günlerde hareketlenebilecek bir ihtimal. Milan, Amerikalı orta sahayı Lazio’ya da önermişti ancak maliyetler başkent ekibi tarafından fazla yüksek bulundu.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun