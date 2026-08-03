Musah ve Milan, ayrılık provasındalar. Amerikalı orta saha oyuncusu Milan'dan ayrılmaya hazırlanıyor: Amorim'i ikna edemedi ve orta sahadaki rekabet hem çok geniş hem de seviye olarak daha yüksek. İşte bu yüzden Milan, onu gönderilebilecek oyuncular listesine ekledi.