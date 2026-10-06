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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Milan'da Moreira transferinin rakamları ortaya çıktı: tüm bonuslarla birlikte 67,8 milyon euroya ulaşabilir

AC Milan
Strasbourg
D. Moreira

Belçikalı kanat oyuncusu, AC Milan tarihinin bonservisine en fazla para ödenen ikinci transferi oldu.

Ruben Amorim için Milan'ın transfer hamlesi yazın, milyonlar dökülerek yapılan iki çok büyük imzayla tamamlandı. İlki, PSG'den Portekizli forvet Gonçalo Ramos olurken, ikincisi Strasbourg'dan Diego Moreira oldu.

Evet, milyonlar döküldü ama ne kadar?Calcio e Finanza, Fransız kulübüyle imzalanan belgeleri inceledikten sonra anlaşmanın gerçek rakamlarını ortaya çıkardı ve bonuslar dahil toplam tutar, Belçikalı oyuncuyu takım arkadaşı Portekizlinin hemen arkasında, gelmiş geçmiş en pahalı oyuncular arasında ikinci sıraya kadar taşıyor.

  • Sabit taban

    Milan'ın bu operasyonun sabit kısmı için Strasbourg'a ödediği ve ödeyeceği nakit taban tutar 51 milyon euronun üzerinde; tam olarak 51 milyon 282 bin 51 euro. Ancak bu rakam, iki farklı bonus türüyle artabilir.

  • Kişisel bonuslar

    Bonusların devreye girmesi, Moreira'nın sahada göstereceği performansa bağlı. Eski Strasbourg oyuncusu tek bir sezonda gol ve asist toplamında 10 sayısına ulaşırsa Milan 2 milyon euronun biraz üzerinde ödeme yapacak.

    Bonuslar için ikinci seçenek, maç sayısına bağlı. Moreira en az 45 dakika süre alarak ilk 11'de 15 maça çıkarsa, Milan sözleşmenin tüm süresi boyunca toplamda en fazla 5,13 milyon euro olmak üzere 1 milyon euronun biraz üzerinde ödeme yapmak zorunda kalacak.

    Son olarak, Moreira sözleşmesini yenilemek için anlaşmaya varırsa, çifte yenileme halinde en fazla 4,1 milyon euroya kadar çıkmak üzere Strasbourg'a yaklaşık 2 milyon euro daha ödenmesi gerekecek.

  • Takım primleri

    Kişisel bonusların yanı sıra takım sonuçlarına ilişkin kalem de bulunuyor. Milan’ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanması halinde Milan, Fransız kulübüne yaklaşık 1 milyon euro ödeyecek ve oyuncunun Serie A’da toplam en az 2 bin dakika oynaması şartıyla, bu rakam mevcut sözleşme süresi boyunca her yıl tekrarlanacak.

    Aynı şartlarla Avrupa Ligi’ne katılım hakkı kazanılması durumunda ise rakam 256 bin euroya düşecek. Maddeler arasında, Şampiyonlar Ligi bonusunun yerine geçecek 1,5 milyon euroluk Serie A şampiyonluğu bonusu da yer alıyor.

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  • En fazla 67,8 milyon euro

    Tüm bu anlaşmalar, Moreira'nın Milano'da kalacağı süre boyunca devreye girebilir de girmeyebilir de, ancak Milan ile Strasbourg yine de bonuslar için yaklaşık 14,3 milyon euroyu aşmayan bir üst sınır üzerinde anlaşmaya vardı; tam rakam ise 14 milyon 358 bin 974 euro.


    Dolayısıyla, 51 milyon euroluk sabit bedele ek olarak kişisel performans bonusları için 2,1 milyon euro ve takım bonusları için en fazla 14,4 milyon euro daha eklenebilir. Toplamda en fazla 67,8 milyon euro.

  • YÜZDE DE VAR

    Son olarak, Milan ile Salzburg arasında Moreira'nın üçüncü bir kulübe yeniden satılması halinde Fransız kulübünün kasasına girecek ek bir madde üzerinde de anlaşmaya varıldı.


    AC Milan, Moreira'nın gelecekteki satışından net rakam üzerinden hesaplanacak bir pay vermeyi kabul etti ve burada çeşitli senaryolar bulunuyor:

    - 10 milyon euronun altındaki bir bedelle ayrılması halinde bu pay sıfır olacak

    - 10 milyon ile en fazla 50 milyon arasındaki farkın yüzde 10'u (yani en fazla 4 milyon euro), 10 milyonun üzerindeki ve 50 milyona kadar olan bir satış için.

    - 50 ile 55 milyon arasında bir bedel için 5 milyon

    - 55 ile 70 milyon arasında bir satış için sadece 3 milyon

    - 70 ile 100 milyon arasında bir satış için 6,75 milyon.

    - daha yüksek rakamlarda, kulübün elde ettiği bedel ile 100 milyon arasındaki farkın yüzde 25'i.

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