Milan'da Moreira transferinin rakamları ortaya çıktı: tüm bonuslarla birlikte 67,8 milyon euroya ulaşabilir

Ruben Amorim için Milan'ın transfer hamlesi yazın, milyonlar dökülerek yapılan iki çok büyük imzayla tamamlandı. İlki, PSG'den Portekizli forvet Gonçalo Ramos olurken, ikincisi Strasbourg'dan Diego Moreira oldu.
Evet, milyonlar döküldü ama ne kadar?Calcio e Finanza, Fransız kulübüyle imzalanan belgeleri inceledikten sonra anlaşmanın gerçek rakamlarını ortaya çıkardı ve bonuslar dahil toplam tutar, Belçikalı oyuncuyu takım arkadaşı Portekizlinin hemen arkasında, gelmiş geçmiş en pahalı oyuncular arasında ikinci sıraya kadar taşıyor.