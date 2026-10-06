Milan'da Moreira transferinin rakamları ortaya çıktı: tüm bonuslarla birlikte 67,8 milyon euroya ulaşabilir

Bonusların devreye girmesi, Moreira'nın sahada göstereceği performansa bağlı. Eski Strasbourg oyuncusu tek bir sezonda gol ve asist toplamında 10 sayısına ulaşırsa Milan 2 milyon euronun biraz üzerinde ödeme yapacak.

Bonuslar için ikinci seçenek, maç sayısına bağlı. Moreira en az 45 dakika süre alarak ilk 11'de 15 maça çıkarsa, Milan sözleşmenin tüm süresi boyunca toplamda en fazla 5,13 milyon euro olmak üzere 1 milyon euronun biraz üzerinde ödeme yapmak zorunda kalacak.

Son olarak, Moreira sözleşmesini yenilemek için anlaşmaya varırsa, çifte yenileme halinde en fazla 4,1 milyon euroya kadar çıkmak üzere Strasbourg'a yaklaşık 2 milyon euro daha ödenmesi gerekecek.