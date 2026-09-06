Ligin Torino ve Venezia'ya karşı oynanan ilk iki maçında takım arkadaşlarının galibiyetini yedek kulübesinden izlemişti. Diego Moreira, Ruben Amorim tarafından ilk 11'de sürpriz şekilde, oldukça iyi bir Samuel Chukwueze'nin yerine görevlendirildi; üstelik bu, ilk iki maçta topladığı 6 puanla rüzgarı arkasına alarak karşılaşmaya gelen Juventus deplasmanındaki kesinlikle zorlu bir ilk sınavdı.
Çeviri:
Milan’da Moreira ilk 11’de ilk kez sahaya çıktı: Eski Strasbourg oyuncusu beklentilerin altında kaldı ama onu hafifleten birçok etken var
Ertelendi
Fiziksel açıdan Moreira iyi durumda olduğunu gösterdi; hem topla hem topsuz çok koştu. Hem tercihleri hem de takım arkadaşlarıyla uyumu yeniden değerlendirilmesi gereken noktalar arasında: ölçü hataları fazlaydı ve repertuvarının en iyi özelliği olmaya devam eden bire birleri denemede yeterince cesur değildi.
NOTLAR
Moreira 5: Söz konusu durumun hafifletici sebepleri elbette var; çünkü çok genç bir oyuncudan söz ediyoruz, İtalya'ya yaklaşık yirmi gün önce geldi ve AC Milan formasıyla ilk maçına çıktı. Ancak onun performansında neredeyse her şey eksikti: kişilik, bire birler ve ortalar. Sınıfta kaldı.
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