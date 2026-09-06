Milan’da Moreira ilk 11’de ilk kez sahaya çıktı: Eski Strasbourg oyuncusu beklentilerin altında kaldı ama onu hafifleten birçok etken var

Moreira 5: Söz konusu durumun hafifletici sebepleri elbette var; çünkü çok genç bir oyuncudan söz ediyoruz, İtalya'ya yaklaşık yirmi gün önce geldi ve AC Milan formasıyla ilk maçına çıktı. Ancak onun performansında neredeyse her şey eksikti: kişilik, bire birler ve ortalar. Sınıfta kaldı.