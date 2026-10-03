Milan’da Modric sonrası için Ayari beğeniliyor: Brighton ve İsveç’in çok yönlü orta sahası kim, ne kadar ediyor ve nasıl oynuyor

İsveçli oyuncunun peşinde olan Milan, artık iki yıldır bu dosyayı takip ediyor. 2025 ilkbaharında dönemin scout departmanı sorumlusu Geoffrey Moncada, onu hedef listesinin üst sıralarına yazmıştı. Bugün Brighton’ın orta saha oyuncusu tam anlamıyla bir yıldıza dönüşmüş durumda; bunu, son Dünya Kupası’ndaki çok iyi performansları ve Seagulls formasıyla geçirdiği son sezonlar da gösteriyor.





Premier League’de 32 maç, 4 gol ve 3 asistlik etkileyici bir sezonun ardından, bu sezonun başında kulüp ve milli takım formasıyla şimdiden 2 gol attı. 22 yaşındaki oyuncu, çok yönlülüğüyle beğeni topluyor: ön libero, oyun kurucu ve merkez orta saha olarak görev yapabildiği gibi 10 numara olarak da oynayabiliyor. Geniş alan kaplama becerisi ve temposunu, isabetli uzun paslar ve topu çok iyi kullanmasıyla birleştiriyor. Ayrıca çok iyi bir şuta sahip ve ceza sahasına yaklaştığında rakipler için sürekli bir tehdit oluşturuyor.





Sözleşme durumu da dikkat çekici. Oyuncunun Brighton ile sözleşmesi 2027’de sona eriyor; ancak kulübün, anlaşmayı 2028’e kadar uzatmak için tek taraflı bir opsiyonu bulunuyor. Bu da orta saha oyuncusunun değerini yüksek tutuyor. Tuttosport’a göre bu rakam 40 milyon euronun üzerine çıkıyor. Milan’ın yanı sıra oyuncuyla ilgilenen birçok Avrupa kulübü var; bunların arasında Roma da bulunuyor.