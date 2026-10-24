Milan'ı yarın akşam Udinese ile oynayacağı maç öncesinde sarsan ciddi kadro sıkıntısı, sezon başında da kendini gösteren bir sorunu yeniden gündeme taşıyor: Kadro, Milan'ın üç kulvarda mücadele ettiği zorlu bir sezonun yükünü kaldırmak için dar ve eksik. Tabloyu daha da ağırlaştıran ise son on günde Milan'ı etkileyen sakatlıklar. Uzun süredir sakat olan Gabbia ile Gila'nın yokluğunda De Winter ve Pavlovic'in ekstra mesai yapması gerekecek. Ocak ayında bir savunmacı transferi öncelik taşıyor.