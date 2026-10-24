Milan'ı yarın akşam Udinese ile oynayacağı maç öncesinde sarsan ciddi kadro sıkıntısı, sezon başında da kendini gösteren bir sorunu yeniden gündeme taşıyor: Kadro, Milan'ın üç kulvarda mücadele ettiği zorlu bir sezonun yükünü kaldırmak için dar ve eksik. Tabloyu daha da ağırlaştıran ise son on günde Milan'ı etkileyen sakatlıklar. Uzun süredir sakat olan Gabbia ile Gila'nın yokluğunda De Winter ve Pavlovic'in ekstra mesai yapması gerekecek. Ocak ayında bir savunmacı transferi öncelik taşıyor.
Milan'da Mendes'in perde arkasındaki rolü ve listedeki iki yıldız: Ocak ayında savunmaya yapılacak büyük transfere dair kulislerden gelen bilgiler
Ghilardi önerildi
Son günlerde Roma'dan Ghilardi, Milan'a önerildi: 2003 doğumlu oyuncu Gasperini yönetiminde gelişiyor ancak Roma'da forma şansı gerçekten çok az.
Mendes, Thiago Gabriel'in ücretli kiralanmasına onay vermesi için Lecce'yi ikna etmeye çalışıyor çünkü bunun Milan için mümkün bir çözüm olduğunu düşünüyor. Amorim pek ikna olmuş değil ancak konu görüşülecek.
Inacio ve Kim
AC Milan'ın transfer listesinin başında hâlâ Inacio ve Kim yer alıyor. Portekizli oyuncu ilk sıradaki yerini koruyor ve Sporting Lizbon'dan gelecek sinyaller bekleniyor. Güney Koreli oyuncu ise ikinci sırada. Kim'in transferindeki zorluklar özellikle maaşıyla ilgili; Bayern Münih, ocak ayında erken bir satışa kapıyı kapatmıyor.
Gelecek sezon için Yoro
Milan'ın gelecek sezon için çok beğendiği isimlerden biri, Manchester United'ın 2005 doğumlu yetenekli Fransız savunmacısı Yoro. Milan, yaz aylarında transferin zeminini hazırlamak için oyuncunun menajeri Mendes'in çabalarına güveniyor. 40 ila 50 milyon avro gerekiyor.
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