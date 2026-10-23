Mike Maignan, Milan'ın Avrupa Ligi'nde Bournemouth karşısında aldığı son derece hayal kırıklığı yaratan 3-0'lık yenilginin olumsuz anlamda öne çıkan ismi oldu. Milan'ın kalecisi ve kaptanı, maçın ilk yarısında İngiliz ekibi 1-0 öndeyken bir korner sonrası rakibi Tyler Adams'ı elleri yüzündeyken ittiği için doğrudan kırmızı kart gördü.
Maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıkıp konuşmadı. Çeşitli haberlere göre, yüzü asık bir şekilde stadyumdan erken ayrıldı. Kaleci, bugün Instagram'da paylaştığı bir hikâyeyle sessizliğini bozdu; görüşünü açıklayıp medyadan gelen eleştirilere karşı kendini savundu.