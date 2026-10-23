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Maignan espulso Bournemouth MilanGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Milan'da Maignan konuştu: "Kasıtsız bir hareketti, medyanın bazı yorumlarına alışkınım... Kulüp, teknik ekip ve takım arkadaşlarım nasıl bir insan ve kaptan olduğumu biliyor"

AC Milan
M. Maignan
AFC Bournemouth - AC Milan
AFC Bournemouth
Ligi Europa

Kaleci, oyundan atılmasının ardından ilk sözlerini Instagram hikâyesinden paylaştı.

Mike Maignan, Milan'ın Avrupa Ligi'nde Bournemouth karşısında aldığı son derece hayal kırıklığı yaratan 3-0'lık yenilginin olumsuz anlamda öne çıkan ismi oldu. Milan'ın kalecisi ve kaptanı, maçın ilk yarısında İngiliz ekibi 1-0 öndeyken bir korner sonrası rakibi Tyler Adams'ı elleri yüzündeyken ittiği için doğrudan kırmızı kart gördü.

Maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıkıp konuşmadı. Çeşitli haberlere göre, yüzü asık bir şekilde stadyumdan erken ayrıldı. Kaleci, bugün Instagram'da paylaştığı bir hikâyeyle sessizliğini bozdu; görüşünü açıklayıp medyadan gelen eleştirilere karşı kendini savundu.


  • storia maignan social

    SOSYAL MEDYA MESAJI

    "Hareketim kasıtlı değildi. Tüm kaleciler gibi, her maçta olduğu gibi kendi bölgemde kendime alan açmak istiyordum. 

    Ne yazık ki bu, özellikle bizi izleyen genç seyircilerin gözünde kötü bir izlenim yarattı.  

    Kulüp, teknik ekip ve takım arkadaşlarım nasıl biri ve nasıl bir kaptan olduğumu biliyor. Niyetlerimi biliyorlar ve onları terk etmek niyetlerim arasında yok.  

    Geri kalanına gelince, bazı kişilerin ve kimi medya kuruluşlarının yaptığı yorumlara alışkınız."

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