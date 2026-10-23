"Hareketim kasıtlı değildi. Tüm kaleciler gibi, her maçta olduğu gibi kendi bölgemde kendime alan açmak istiyordum.

Ne yazık ki bu, özellikle bizi izleyen genç seyircilerin gözünde kötü bir izlenim yarattı.

Kulüp, teknik ekip ve takım arkadaşlarım nasıl biri ve nasıl bir kaptan olduğumu biliyor. Niyetlerimi biliyorlar ve onları terk etmek niyetlerim arasında yok.

Geri kalanına gelince, bazı kişilerin ve kimi medya kuruluşlarının yaptığı yorumlara alışkınız."