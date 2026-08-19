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Milan'da Maignan'ın arkasındaki ikinci kaleci değişebilir: Pietro Terracciano ayrılığa doğru, Lorenzo Torriani ise yükseltiliyor mu?

AC Milan
Serie A

Milan’da Maignan’ın yedeği pozisyonu için yeni gelişmeler var.

Milan’da 12 numara rolü için yeni gelişmeler yaşanabilir. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, şu anki Maignan yedeği Pietro Terracciano gönderilebilir. 1990 doğumlu kaleci, geçen sezon ligde yalnızca Udinese ve Bologna maçlarında forma giyerken, tecrübeli bir kaleciyle Serie A’da mücadele etmek isteyen Monza oyuncuyla yakından ilgileniyor.

  • Torriani yükseliyor

    Maignan’ın yedeği rolü için 21 yaşındaki, Milan altyapısından yetişen Lorenzo Torriani’nin A takıma yükseltilmesi bekleniyor. Geçen yıl Milan Futuro’da sahaya çıkan Torriani, yaz hazırlık maçlarında Amorim tarafından sürekli ilk 11’de görevlendirildi ve güven veren bir performans sergiledi; bunun öne çıkan anı ise Polonya’da Manchester United ile oynanan maçta Bruno Fernandes’in penaltısını kurtarması oldu. Nihai karar önümüzdeki günlerde verilecek, ancak adaylığı güçlü.

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