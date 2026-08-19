Maignan’ın yedeği rolü için 21 yaşındaki, Milan altyapısından yetişen Lorenzo Torriani’nin A takıma yükseltilmesi bekleniyor. Geçen yıl Milan Futuro’da sahaya çıkan Torriani, yaz hazırlık maçlarında Amorim tarafından sürekli ilk 11’de görevlendirildi ve güven veren bir performans sergiledi; bunun öne çıkan anı ise Polonya’da Manchester United ile oynanan maçta Bruno Fernandes’in penaltısını kurtarması oldu. Nihai karar önümüzdeki günlerde verilecek, ancak adaylığı güçlü.