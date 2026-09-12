Hata yapmak insana mahsustur, ama hatada ısrar etmek şeytan işidir. Hata yapmak insanın zayıf doğasının bir parçasıdır, ancak bunu inat ya da kibir yüzünden tekrarlamayı sürdürmek artık savunulabilir değildir. Farklı nedenlerle Estupinan ve Loftus-Cheek, potansiyellerine uygun şekilde performans göstermelerine izin vermeyen önemli zorluklar yaşadıklarını açıkça ortaya koydu: Ekvadorlu oyuncu, Premier League'de hayranlık uyandıran iyi kanat oyuncusunun yalnızca solgun bir kopyası, İngiliz oyuncu içinse duruma uygun bir futbolcu bulmak adına üç yıl geriye gitmek gerekiyor. Lazio karşısında Amorim, onları ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdi ve bunu yaparak kelimenin tam anlamıyla kendisini rakiplere teslim etti.
Çeviri:
Milan'da Loftus-Cheek ve Estupinan için kesin ret: Amorim, Moreira ve Pulisc ile doğru anahtarı buldu
GATTUSO, ESTUPINAN'IN ZORLUKLARINI ÖNCEDEN GÖRMÜŞTÜ
Gattuso maç öncesinde saklanmamış, Lazio lehine maçın anahtarının ne olabileceğini şöyle ifade etmişti: "Bunu analiz ettik, izledik. Çoğu zaman hep beşli hattı görüyorsunuz, geriye yaslanıyorlar ama bizim kanat oyuncularımızla onları orada tutacak kadar iyi olmamız gerekiyor". Lazio teknik direktörü ve ekibi, Estupinan'ın arkasına koşu atıldığında yaşadığı ve geçen sezon yine Olimpico'da Lazio'ya karşı da görülen zorlukları iyi okudu ve maçı tam da kendi kanat oyuncularının sürekli içeri kat eden koşuları kovalama becerisi üzerine hazırladı. Sonuç mu? Cancellieri, Estupinan'ın dalgınlığından yararlanarak takımını öne geçiren golü buldu; Estupinan ise neredeyse takım arkadaşlarına bir mazeret üretmeye çalışırcasına arkasını döndü. Doğru yorumlandığında bir veri, eski Brighton oyuncusunun maçını daha da iyi açıklıyor. Estupinan 28 denemede 26 pası tamamladı ama bunun nedeni basit: topu en yakındaki takım arkadaşına aktarmasıydı.
Eleştiriler Loftus-Cheek’i etkilemedi
Amorim, Loftus-Cheek'i hem maç öncesi basın toplantısında ("sadece ilk 5 dakikayı oynamamalı") hem de maçtan hemen önce harekete geçirmeye çalışmıştı: "Futbolcularla her zaman dürüst olmak çok önemli: Medyaya bir şey söylüyorsam, bunu ilgili kişiye zaten on kez söylemişimdir. Bunun sık görülen bir şey olmadığını biliyorum ama bunu önemli buluyorum ve oyuncuların da bana güvendiğini düşünüyorum; çünkü bu tür açıklamaları ancak onların özellikilerine çok büyük inanç duyduğum için yaparım. Loftus-Cheek gibi bir profile bakın: Her şeye sahip. Çok büyük bir fizik gücü var, iki ayağını da kullanıyor, hava oyununda güçlü ama doksan dakikanın tamamında maçın içinde kalmayı öğrenmesi gerekiyor. Mantık çok basit: Sahip olduğu kaliteyle maçın her anında fark yaratmalı. Sürekli topla temas halinde olamaz ama oyunun çok daha fazla içinde olmalı. Ancak süreklilik içinde oyuna katılarak takımın daha yaratıcı ve son otuz metrede gerçekten daha tehlikeli olmasına yardımcı olabilir."
Bu uyarılar işe yaramadı, Amorim'in İngiliz oyuncu için planı başarısız oldu. Önce Pioli, ardından Fonseca, ayrıca Conceicao ve Allegri de denedi: Loftus-Cheek, patlayıcı çıkışları olan ama istikrarsız oyuncunun en net örneğini temsil eden, yani yapılanma halindeki bir Milan'ın ihtiyaç duymadığı her şeyi barındıran bir futbolcu. Paradoksal biçimde, tempolar düştüğünde fiziğini ve tekniğini ortaya koyabildiği için maç içinde sonradan oyuna girerek takıma daha faydalı olabilir. Eski Chelsea oyuncusunun bu ilk 4 maçta görülen versiyonu, Amorim'in düzeninde değişmez bir ilk 11 oyuncusu pozisyonu için düşünülebilir değil.
Moreira ve Pulisic
Aynı madalyonun öteki yüzü ise Moreira'nın Olimpico'da kariyerinin ilk dublesini yaptığı kusursuz performansı oldu. Sol tarafta, yani doğal habitatında ve Torino'da Juventus'a karşı olduğu gibi ters ayakla değil oynadı. Strasbourg'dan sabit ücret ve bonuslar dahil yaklaşık 65 milyon euroya gelen Belçikalı kanat oyuncusu, Lecce karşısındaki bir sonraki maçtan itibaren kanadın asıl sahibi olacak; Amorim de maç sonrası basın toplantısında Chukwueze gibi bir başka hücum kanadıyla olası birlikte oynama ihtimali konusunda kendini gizlemedi: "Üç savunmacı ve geniş oynayan iki kanatla oynamak istiyorum. Bu yüzden bazen ikisi birden oynayacak ve Moreira solda gerçekten çok iyi oynadı. Strasbourg'da solda oynama tecrübesi var. Oyuncuları çok iyi tanıyoruz, bu yüzden gelecekte yine olacak".
Tüm Milan dünyasının büyük bir heyecanla beklediği yanıt geldi: Pulisic iyi, fiziksel olarak çok iyi durumda. Ve Amorim'in on numaralarından istediği yarı alanlarda sorunsuz şekilde oynayabilir. Amerikalı oyuncu, şu ana kadar etkisiz kalan Loftus-Cheek'in doldurduğu yeri almaya aday.
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