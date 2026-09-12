Milan'da Loftus-Cheek ve Estupinan için kesin ret: Amorim, Moreira ve Pulisc ile doğru anahtarı buldu

Amorim, Loftus-Cheek'i hem maç öncesi basın toplantısında ("sadece ilk 5 dakikayı oynamamalı") hem de maçtan hemen önce harekete geçirmeye çalışmıştı: "Futbolcularla her zaman dürüst olmak çok önemli: Medyaya bir şey söylüyorsam, bunu ilgili kişiye zaten on kez söylemişimdir. Bunun sık görülen bir şey olmadığını biliyorum ama bunu önemli buluyorum ve oyuncuların da bana güvendiğini düşünüyorum; çünkü bu tür açıklamaları ancak onların özellikilerine çok büyük inanç duyduğum için yaparım. Loftus-Cheek gibi bir profile bakın: Her şeye sahip. Çok büyük bir fizik gücü var, iki ayağını da kullanıyor, hava oyununda güçlü ama doksan dakikanın tamamında maçın içinde kalmayı öğrenmesi gerekiyor. Mantık çok basit: Sahip olduğu kaliteyle maçın her anında fark yaratmalı. Sürekli topla temas halinde olamaz ama oyunun çok daha fazla içinde olmalı. Ancak süreklilik içinde oyuna katılarak takımın daha yaratıcı ve son otuz metrede gerçekten daha tehlikeli olmasına yardımcı olabilir."





Bu uyarılar işe yaramadı, Amorim'in İngiliz oyuncu için planı başarısız oldu. Önce Pioli, ardından Fonseca, ayrıca Conceicao ve Allegri de denedi: Loftus-Cheek, patlayıcı çıkışları olan ama istikrarsız oyuncunun en net örneğini temsil eden, yani yapılanma halindeki bir Milan'ın ihtiyaç duymadığı her şeyi barındıran bir futbolcu. Paradoksal biçimde, tempolar düştüğünde fiziğini ve tekniğini ortaya koyabildiği için maç içinde sonradan oyuna girerek takıma daha faydalı olabilir. Eski Chelsea oyuncusunun bu ilk 4 maçta görülen versiyonu, Amorim'in düzeninde değişmez bir ilk 11 oyuncusu pozisyonu için düşünülebilir değil.







