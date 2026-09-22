Milan'da Loftus-Cheek, Maignan'dan daha az koşuyor: İngiliz orta saha oyuncusunun sözleşmesi sona eriyor, geleceğiyle ilgili neler sızıyor?

Yedi aydır ne gol ne de belirleyici bir asistin izi var.





Ruben Loftus-Cheek önce Massimiliano Allegri, ardından da Ruben Amorim'den tam güven görmesine rağmen bu kötü gidişata karşı koyamıyor. Portekizli teknik adamın onu ligde oynanan 5 maçın tamamında sahaya sürmüş olması bunu göstermeye yetiyor (üçünde ilk 11'de, ikisinde ise sonradan oyuna girerek).





İngiliz oyuncu tercih ettiği pozisyonda, yani 10 numara rolünde oynuyor, ancak önemli bir potansiyel olması gereken özelliklerini takımın hizmetine sunmayı başaramıyor: Sorun fizikselden çok zihinsel gibi görünüyor.