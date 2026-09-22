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Loftus-Cheek MilanGetty Images
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Milan'da Loftus-Cheek, Maignan'dan daha az koşuyor: İngiliz orta saha oyuncusunun sözleşmesi sona eriyor, geleceğiyle ilgili neler sızıyor?

AC Milan
R. Loftus-Cheek
Transfers

Lega Serie A istatistiklerine göre, Milan’da beş maça çıkan futbolcular arasında en az koşan isim Loftus-Cheek: bu veri, eski Chelsea oyuncusunun içinden geçtiği dönemin de bir fotoğrafı niteliğinde.

Yedi aydır ne gol ne de belirleyici bir asistin izi var.


Ruben Loftus-Cheek önce Massimiliano Allegri, ardından da Ruben Amorim'den tam güven görmesine rağmen bu kötü gidişata karşı koyamıyor. Portekizli teknik adamın onu ligde oynanan 5 maçın tamamında sahaya sürmüş olması bunu göstermeye yetiyor (üçünde ilk 11'de, ikisinde ise sonradan oyuna girerek).


İngiliz oyuncu tercih ettiği pozisyonda, yani 10 numara rolünde oynuyor, ancak önemli bir potansiyel olması gereken özelliklerini takımın hizmetine sunmayı başaramıyor: Sorun fizikselden çok zihinsel gibi görünüyor.

  • Maignan’dan daha az koşuyor

    İtalya'nın en üst düzey liginiň resmi internet sitesinde erişilebilen Lega Serie A istatistiklerine göre, beş haftada beş maça çıkan Milan oyuncuları arasında en az kilometre kat eden isim, beş maçta 25,8 km ile Ruben Loftus-Cheek oldu; İngiliz oyuncu, hatta 25,9 kilometre kat eden Milan kalecisi Mike Maignan'ın da gerisinde yer alıyor.

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  • Sözleşme uzatma beklemede

    Loftus-Cheek’in Milan’daki serüveni tam anlamıyla “ister ama yapamaz” türünden oldu: Pioli’den Amorim’e, AC Milan kulübesinde görev yapan tüm teknik adamlar onu teknik projelerinin merkezine koydu. En azından başlangıçta; çünkü 96 doğumlu oyuncunun performansı, kadronun belirleyici isimlerinden birinden beklendiği gibi hiçbir zaman istikrarlı olmadı.

    Bu nedenle, İngiliz oyuncunun haklarını temsil eden ajans Stellar ile çok iyi ilişkiler olmasına rağmen sözleşme yenileme konusu hiçbir zaman kararlılıkla ele alınmadı. Mevcut anlaşma Temmuz’da sona eriyor ancak yaz aylarındaki ilk temasların ardından her şey beklemeye alındı: Loftus-Cheek sezon başına tam 4 milyon euro kazanıyor (AC Milan kulübü büyüme kararnamesinden yararlanıyor, ed. notu) ve yeni bir sözleşmeyi hak edebileceğini hâlâ göstermesi gerekiyor.

  • Geleceği Premier League'de

    Loftus-Cheek'in geleceği henüz yazılmadı ama İngiliz oyuncunun bizzat maçların içinde bugünü farklı bir ruh hâliyle değiştirmeye başlaması gerekir. Ruben, kendisinden daha az güçlü oyunculara karşı bile tüm fiziksel ikili mücadeleleri kaybediyor ve bu da baştan inşa edilmesi gereken bir zihniyete işaret ediyor. Onu gelecek sezon da Milan formasıyla görme ihtimali oldukça düşük: mevcut durumda geleceğinde bonservissiz olarak yeniden Premier League görünmeli.

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