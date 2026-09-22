Ne gol ne de belirleyici bir asist: tam yedi aydır yok. Ruben Loftus-Cheek , önce Massimiliano Allegri'nin, ardından da Ruben Amorim'in tam güvenini almasına rağmen bu kötü döneme karşı koyamıyor. Portekizli teknik adamın onu ligde oynanan 5 maçın tamamında sahaya sürdüğünü düşünmek bile yeterli (üçünde ilk 11'de, ikisinde sonradan oyuna girdi). İngiliz oyuncu, en sevdiği pozisyon olan 10 numara rolünde oynuyor ama önemli bir potansiyel taşıması gereken özelliklerini takımın hizmetine sunamıyor: sorun fizikselden çok zihinsel gibi görünüyor.
Milan'da Loftus-Cheek, Maignan'dan daha az koşuyor: İngiliz orta saha oyuncusunun sözleşmesi sona eriyor, geleceğine dair neler sızıyor?
Maignan'dan daha az koşuyor
Lega Serie A'nın, İtalya'nın en üst düzey liginin resmi internet sitesinde yer alan ve Milannews.it tarafından aktarılan istatistiklerine göre, Milan'da beş haftada beş maça çıkan futbolcular arasında en az kilometre kat eden isim, beş maçta 25,8 km ile Ruben Loftus-Cheek oldu; hatta İngiliz oyuncu, 25,9 kilometre kat eden Milan kalecisi Mike Maignan'ın da altında yer alıyor.
Sözleşme yenileme beklemede
Loftus-Cheek'in Milan'daki serüveni tam anlamıyla klasik bir “isterim ama yapamam” hikayesi oldu: Pioli'den Amorim'e kadar, Milan kulübesinde görev yapan tüm teknik adamlar onu teknik projelerinin merkezine koydu. En azından başlangıçta. Ancak daha sonra 96 doğumlu oyuncunun performansları, kadronun belirleyici isimlerinden birinden beklendiği gibi hiçbir zaman istikrarlı olmadı.
Bu nedenle, İngiliz oyuncunun haklarını temsil eden ajans Stellar ile çok iyi ilişkiler bulunmasına rağmen sözleşme yenileme konusu hiçbir zaman kararlılıkla ele alınmadı. Mevcut anlaşma temmuzda sona eriyor ancak yaz aylarındaki ilk temasların ardından her şey beklemeye alındı: Loftus-Cheek sezon başına tam 4 milyon euro kazanıyor (Milan kulübü büyüme kararnamesinden yararlanıyor, editör notu) ve yeni bir sözleşmeyi hak edebileceğini hâlâ göstermek zorunda.
Premier Lig'de gelecek
Loftus-Cheek’in geleceği tamamen belirsiz, ancak İngiliz oyuncunun tam da maçların içinde bugünü farklı bir ruh hâliyle değiştirmeye başlaması gerekiyor. Ruben, kendisinden daha az güçlü oyunculara karşı bile tüm fiziksel ikili mücadeleleri kaybediyor ve bu da baştan aşağı yeniden inşa edilmesi gereken bir zihniyete işaret ediyor. Onu gelecek sezon da AC Milan formasıyla görme ihtimali oldukça düşük: şu anki durumda geleceğinde bonservissiz olarak yeniden Premier League görünmeli.
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