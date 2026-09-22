Milan'da Loftus-Cheek, Maignan'dan daha az koşuyor: İngiliz orta saha oyuncusunun sözleşmesi sona eriyor, geleceğine dair neler sızıyor?

Loftus-Cheek'in Milan'daki serüveni tam anlamıyla klasik bir “isterim ama yapamam” hikayesi oldu: Pioli'den Amorim'e kadar, Milan kulübesinde görev yapan tüm teknik adamlar onu teknik projelerinin merkezine koydu. En azından başlangıçta. Ancak daha sonra 96 doğumlu oyuncunun performansları, kadronun belirleyici isimlerinden birinden beklendiği gibi hiçbir zaman istikrarlı olmadı.

Bu nedenle, İngiliz oyuncunun haklarını temsil eden ajans Stellar ile çok iyi ilişkiler bulunmasına rağmen sözleşme yenileme konusu hiçbir zaman kararlılıkla ele alınmadı. Mevcut anlaşma temmuzda sona eriyor ancak yaz aylarındaki ilk temasların ardından her şey beklemeye alındı: Loftus-Cheek sezon başına tam 4 milyon euro kazanıyor (Milan kulübü büyüme kararnamesinden yararlanıyor, editör notu) ve yeni bir sözleşmeyi hak edebileceğini hâlâ göstermek zorunda.