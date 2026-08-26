Bu aşamada Galatasaray, Leao’nun desteğine sahip ve oyuncu hâlâ Türk kulübünün Milan’la ortak bir noktada buluşmasını bekliyor. İstanbul kulübü, oyuncuyla sezon başına 12 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme için zaten anlaşmayı cebine koymuş durumda ancak aynı zamanda Milan’la yürütülen görüşmelerde hâlâ epey mesafe var: bonuslar dahil 40 milyon euroluk son teklif kabul edilmedi. Türk kaynakları, Galatasaray’ın Leao için ısrarından vazgeçmeyeceğini ve üçüncü bir zamlı teklif planladığını aktarıyor.