Milan’ın antrenman merkezi Milanello’dan olumlu bir haber geldi: Rafael Leao, kuadriseps sakatlığından 12 gün sonra yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. Milan’ın 10 numarası, bu nedenle Ruben Amorim’in gelecek cuma günü San Siro’da eski isim Giovanni Stroppa’nın çalıştırdığı yeni yükselen Venezia’ya karşı oynanacak ilk maçında forma giyebilecek.
Çeviri:
Milan'da Leao yeniden takımla çalışmalara başladı ve Venezia karşısında Amorim'in hizmetinde olacak: Galatasaray ile Aston Villa arasındaki başa baş yarış sürüyor
Transfer piyasasında kalıyor
Leao yeniden takımla çalışmalara başladı ancak bu, kulüp içindeki mevcut statüsünü değiştirmiyor: Milan, mümkün olan en iyi çözümü bulmak için çalışırken oyuncu transfer piyasasında kalmaya devam ediyor. Portekizlinin kampa katıldığından bu yana sergilediği olumlu tavra rağmen kulüp, soyunma odasının huzurunu bozabilecek olası bir unsur olarak görülen bir oyuncu hakkındaki fikrini değiştirmiyor.
Aston Villa bastırıyor
Dün akşam Aston Villa, Jorge Mendes’in arabuluculuğuyla Leao’nun çevresiyle temaslarını yoğunlaştırdı: İngiliz ekibinin hedefi, Milan’la bonservis konusunda doğrudan masaya oturmadan önce Portekizli yıldızla anlaşma sağlamak. Şu anda taraflar arasında hâlâ belli bir fark bulunuyor ve görüşmeler önümüzdeki saatlerde devam edecek: teklif 6,5 milyon euro artı bonuslar seviyesinde, Galatasaray’ın masaya koyduğu 12 milyon euronun ise belirgin şekilde altında. İngiliz ekibi, Unai Emery’nin hücum hattını güçlendirmek için üst düzey transferler arayışında olduğundan temaslarını kesintisiz sürdürüyor.
Galatasaray ile 12 milyonluk anlaşma
Bu aşamada Galatasaray, Leao’nun desteğine sahip ve oyuncu hâlâ Türk kulübünün Milan’la ortak bir noktada buluşmasını bekliyor. İstanbul kulübü, oyuncuyla sezon başına 12 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme için zaten anlaşmayı cebine koymuş durumda ancak aynı zamanda Milan’la yürütülen görüşmelerde hâlâ epey mesafe var: bonuslar dahil 40 milyon euroluk son teklif kabul edilmedi. Türk kaynakları, Galatasaray’ın Leao için ısrarından vazgeçmeyeceğini ve üçüncü bir zamlı teklif planladığını aktarıyor.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun