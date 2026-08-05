AC Milan, Avustralya’nın Perth kentinde oynanan hazırlık derbisinde Inter ile 1-1 berabere kaldı. Kulübede görev yapan Amorim, geçen sezona kıyasla farklı bir oyun sergileyen ancak hâlâ üst düzey rekabetçi bir makine olmaktan uzak görünen takım adına dikkat çekici notlar aldı. Çok etkili bir performans ortaya koyan Nkunku, Dimarco’nun ilk golünün ardından Inter’e karşılık verdi.
Çeviri:
Milan'da Leao yaratıyor, Nkunku golü atıyor: Amorim için derbiden ilk notlar. Estupinan ve Chukwueze sınıfta kaldı
ZİRVE
Cissè: ilk yarıda Loftus-Cheek on numara bölgesinde iyi hareket ederek oyunu kuruyor ve iki potansiyel gol fırsatı yaratıyor. Verona ve Catanzaro'nun eski oyuncusuyla uyumu iyi: ikili, Amorim'in istediği gibi birbirini sık sık arıyor ve buluyor. Alphadjo futbolu iyi oynayabilen bir isim, topu saklıyor ve dikine oyunda çok iyi fikirlere sahip. Birkaç küçük hata yapsa da, bunda tam olmayan fiziksel durumunun da payı var; Cissè, Portekizli teknik adama ilgi çekici sinyaller veriyor.
Nkunku: forvetin hemen arkasındaki yeni rol, Fransız oyuncu için adeta biçilmiş kaftan gibi görünüyor: kaleyi gördüğünde fark yaratıyor. Penaltıya neden olan koşusu çok iyi, ardından da güçlü ve isabetli bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Christopher, başrol oynayacağı bir sezonun sinyallerini veriyor; Amorim'le uyumu şimdiden dikkat çekici bir seviyede.
Leao: etkiliydi, ikinci yarının en tehlikeli atakları hep onun bölgesinden doğdu. Ramos'la saha içinde ve dışında uyumları doğal. Geleceğiyle ilgili haberler beklenirken Rafa maça doğru zihniyetle girdi ve yaklaşık bir aydır hakkında her gün ortaya atılan söylentilerden çok da etkileniyor gibi görünmüyor.
Hayal kırıklığı
Camarda: Bisseck ile fiziksel mücadeleyi kaybediyor ve ilk yarıda neredeyse hiç görünmüyor. Bu kadar yüksek zorluk derecesine sahip maçlarda başrol oynayabilmek için hâlâ çok ve iyi çalışması gerekiyor. Amorim ona çok değer veriyor ve Milan kulübünün tamamının sözleşme yenileme sırasında kendisine gösterdiği güveni boşa çıkarmamak için önünde başka fırsatlar da olacak.
Chukwueze: özellikle de Dimarco'nun attığı golde olduğu gibi adam markajına kaymak zorunda kaldığında, sağ kanattaki yeni rolüne hâlâ alışmaya çalışıyor. Top ayağındayken de objektif olarak çok az şey üretiyor. Sınıfta kaldı.
Estupinan: markajda bocalıyor ve Inter teşekkür edip geçici 1-0 için onun kanadından geliyor. Hatasının ardından hemen toparlanamıyor ve o bölgede Inter acımasızca etkili oluyor. Bisseck'e maçın son bölümünde yaptığı faul de kötüydü. Aston Villa'ya gitmesi gerekiyordu ve muhtemelen aklı hâlâ başka bir yerde.
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