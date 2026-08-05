Cissè: ilk yarıda Loftus-Cheek on numara bölgesinde iyi hareket ederek oyunu kuruyor ve iki potansiyel gol fırsatı yaratıyor. Verona ve Catanzaro'nun eski oyuncusuyla uyumu iyi: ikili, Amorim'in istediği gibi birbirini sık sık arıyor ve buluyor. Alphadjo futbolu iyi oynayabilen bir isim, topu saklıyor ve dikine oyunda çok iyi fikirlere sahip. Birkaç küçük hata yapsa da, bunda tam olmayan fiziksel durumunun da payı var; Cissè, Portekizli teknik adama ilgi çekici sinyaller veriyor.

Nkunku: forvetin hemen arkasındaki yeni rol, Fransız oyuncu için adeta biçilmiş kaftan gibi görünüyor: kaleyi gördüğünde fark yaratıyor. Penaltıya neden olan koşusu çok iyi, ardından da güçlü ve isabetli bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Christopher, başrol oynayacağı bir sezonun sinyallerini veriyor; Amorim'le uyumu şimdiden dikkat çekici bir seviyede.

Leao: etkiliydi, ikinci yarının en tehlikeli atakları hep onun bölgesinden doğdu. Ramos'la saha içinde ve dışında uyumları doğal. Geleceğiyle ilgili haberler beklenirken Rafa maça doğru zihniyetle girdi ve yaklaşık bir aydır hakkında her gün ortaya atılan söylentilerden çok da etkileniyor gibi görünmüyor.