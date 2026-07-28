Milan, sahadaki program ile Avustralya turu ve Chelsea ile Inter'e karşı oynanacak sıradaki hazırlık maçları arasında bölünmüş durumda; bir yandan da doğru kıvılcıma ihtiyaç duyan bir transfer dönemi var. Amorim, kadronun yıldızlarıyla çalışmaya başlamayı sabırsızlıkla bekliyor. İşte detaylı plan:
Çeviri:
Milan'da Leao ve Gonçalo Ramos yarın Avustralya'ya uçuyor: Milli oyuncuların dönüş planı
Pulisic ve Gimenez, Milanello'da
Yarın, 29 Çarşamba günü Milanello’da hem Santiago Gimenez hem de Christian Pulisic bekleniyor. İki hücum oyuncusu Avustralya’ya uçmayacak, bunun yerine Dünya Kupası’nda yaşadıkları sakatlıklardan dönmek için AC Milan’ın spor tesisinde çalışmaya başlayacak.
Leao ve Ramos Avustralya'da
Yarın, 29 Temmuz’da takımın geri kalanına katılmak üzere Perth’e gidecek olan Goncalo Ramos için büyük bir merak ve ciddi bir bekleyiş söz konusu; böylece Milan’daki macerasına resmen başlayacak. Transfer piyasasından gelecek haberleri bekleyen Rafael Leao da onunla birlikte olacak.
2 Ağustos grubu
2 Ağustos Salı, Amorim’in hazırlık sürecinde bir diğer önemli tarih olacak; çünkü Belçika Milli Takımı oyuncuları De Winter ile Saelemaekers’ın yanı sıra İsviçre Milli Takımı oyuncusu Jashari de Perth’e gelecek.
Fransızlar işte o zaman geri dönüyor
Son olarak, Dünya Kupası’nı üçüncülük maçında İngiltere’ye yenilerek tamamlayan Fransa ile yarı finalistler geliyor. Adrien Rabiot ve Mike Maignan, 12 Ağustos’tan itibaren Amorim’in emrine girecek ancak doğrudan Milanello’da olacaklar.
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