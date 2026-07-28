Yarın, 29 Temmuz’da takımın geri kalanına katılmak üzere Perth’e gidecek olan Goncalo Ramos için büyük bir merak ve ciddi bir bekleyiş söz konusu; böylece Milan’daki macerasına resmen başlayacak. Transfer piyasasından gelecek haberleri bekleyen Rafael Leao da onunla birlikte olacak.