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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Milan'da Leao ile Cardinale'nin hafta başında yüz yüze bir görüşme yapması planlanıyor: ya kalacak ya da gidecek. Manchester United ile oynanacak hazırlık maçı için kadroya alınmadı

AC Milan
R. Leao

Milan patronu, olası tüm polemiklere bire bir bir görüşmede son noktayı koymak istiyor. Ayrılmak isterse, Leao geçerli bir teklif sunmak zorunda kalacak.

Rafael Leao şu an itibarıyla Ruben Amorim'in gözden çıkarıp satış listesine koymayı düşündüğü oyuncular arasında yer almıyor. Portekizli oyuncunun adı, Milan teknik direktörünün bugün Milanello'da Milan'ın sahibi Gerry Cardinale ile gerçekleştirdiği görüşmede gündeme gelmedi. Cardinale bu kez de helikopterle geldi ve takımın teknik geleceğine dair net fikirlerle ayrıldı.

Buna rağmen eski Lille oyuncusunun başrolde olduğu mesele bugün itibarıyla hâlâ kapanmış sayılmaz ve bu nedenle taraflar arasında, mülkiyetle doğrudan bir görüşme, konuyu bir kez ve herkes için netleştirmek adına son resmî adım olarak gerekecek. Leao ayrıca Manchester United ile oynanacak hazırlık maçına da gitmeyecek, ancak Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre bunun nedeni fiziksel durumuyla ilgili.


  • Karşı karşıya programda

    Sky Sport’un haberine göre önümüzdeki haftanın başında Rafael Leao, Gerry Cardinale ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Milan’ı kontrol eden RedBird Capital Partners fonunun bir numaralı ismi tarafından özellikle talep edilen bu görüşmede amaç, geçmişteki açıklamaları kapsayan, ama her şeyden önce Portekizli oyuncunun bugünü ve geleceğiyle ilgili dosyayı kapatmaya çalışmak.

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  • İçeride mi dışarıda mı? Peki hangi şartlarda?

    Cardinale, Leao'ya hedefin herkesin uzlaşacağı, ya siyah ya da beyaz bir çözüm bulmak olması gerektiğini yineleyecek.

    Eğer ayrılık olacaksa (Portekizlinin hava değiştirme isteğini şu ana kadar karşılamayan bir transfer dönemine rağmen) bunun, kulübün taleplerini karşılayacak 50-60 milyonluk bir teklif karşılığında gerçekleşmesi gerekecek.

    Eğer kalacaksa, o zaman Milan kadrosuna tam olarak yeniden dahil edilmesi kesin olmalı; son 4 ayda yaşananlar nedeniyle yalnızca kulüple değil, takım arkadaşlarıyla da açıklığa kavuşturulması gereken konular bulunuyor.

  • Manchester United karşısında sahaya çıkamayacak

    Görüşme beklenirken, Leao ise Milan'ın 15 Ağustos'ta Polonya'da Manchester United ile oynayacağı bir sonraki hazırlık maçında forma giymeyecek.

    Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre forvet oyuncusunun kas problemi var ve hazırlık maçına yetişmesi zaten imkansız olmakla kalmıyor, kanat oyuncusunun 23 Ağustos'ta Torino'ya karşı oynanacak lig başlangıcı için de durumu şüpheli hale geliyor.

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