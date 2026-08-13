Rafael Leao şu an itibarıyla Ruben Amorim'in gözden çıkarıp satış listesine koymayı düşündüğü oyuncular arasında yer almıyor. Portekizli oyuncunun adı, Milan teknik direktörünün bugün Milanello'da Milan'ın sahibi Gerry Cardinale ile gerçekleştirdiği görüşmede gündeme gelmedi. Cardinale bu kez de helikopterle geldi ve takımın teknik geleceğine dair net fikirlerle ayrıldı.

Buna rağmen eski Lille oyuncusunun başrolde olduğu mesele bugün itibarıyla hâlâ kapanmış sayılmaz ve bu nedenle taraflar arasında, mülkiyetle doğrudan bir görüşme, konuyu bir kez ve herkes için netleştirmek adına son resmî adım olarak gerekecek. Leao ayrıca Manchester United ile oynanacak hazırlık maçına da gitmeyecek, ancak Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre bunun nedeni fiziksel durumuyla ilgili.



