Fenerbahçe Futbol Şubesi Sorumlusu Cihan Kamer, Şampiyonlar Ligi ön elemesinin ilk maçındaki 1-0'lık sonucun ardından yarın Gornik Zabrze ile karşılaşacakları Polonya'ya uçmak üzere saat 16.15 civarında Milano'dan ayrıldı. Milan ile görüşme öğle yemeğinin ardından gerçekleşti ve görüşmelerin başlangıcını işaret etti.
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Milan'da Leao için Fenerbahçe ile yapılan zirve sona erdi: İşte görüşmeden sızanlar
10 MİLYONLUK FARK
Almastadt, Milan’ın evinde Kamer’i belirleyici bir gelişmeye yol açmayan bir zirve için ağırladı. Milan, bu aşamada taleplerinin 60 milyon olduğunu ve indirim yapma niyetlerinin bulunmadığını yineledi. En fazla, bonuslarla birlikte bu rakama ulaşan teklifler değerlendirmeye alınabilir. Fenerbache ise ilk teklifinde 42 milyonda kalmış olsa da sabit ücret ve bonuslar dahil en fazla 50 milyona çıkabiliyor.
Leao'nun talebi
Rafael Leao, Türkiye’ye somut şekilde kapı aralamaya başlıyor ancak 12 milyona ulaşacak bonuslarla birlikte garanti 10 milyon talep ediyor. Fenerbahçe sabit taban ücret olarak 8 milyon euro öneriyor, taraflar arasındaki fark önemli olsa da kapanmayacak gibi değil. Fenerbahçe, Milan ile görüşmeleri sürdürecek ve talebe yaklaşmaya çalışacak, Galatasaray ise bir karşı hamle hazırlıyor: Leao için Türk derbisi daha yeni başladı.
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