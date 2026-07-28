Rafael Leao, Türkiye’ye somut şekilde kapı aralamaya başlıyor ancak 12 milyona ulaşacak bonuslarla birlikte garanti 10 milyon talep ediyor. Fenerbahçe sabit taban ücret olarak 8 milyon euro öneriyor, taraflar arasındaki fark önemli olsa da kapanmayacak gibi değil. Fenerbahçe, Milan ile görüşmeleri sürdürecek ve talebe yaklaşmaya çalışacak, Galatasaray ise bir karşı hamle hazırlıyor: Leao için Türk derbisi daha yeni başladı.