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Milan'da Leao için Avustralya gülümsemesi: Portekizli hücumcu Fenerbahçe'ye 'hayır' demeye yakın, bu transfer piyasasında neyi değiştiriyor?

AC Milan

Sky görüntüleri, Amorim yönetiminde sakin ve gülümseyen bir Leao’yu gösteriyor: Portekizli fikrini değiştirdi mi?

Bu aşamadaki tek kesinlik, mood'un değişmiş olması. Leao artık mayıs sonundaki gibi ne pahasına olursa olsun Milan'dan ayrılmak isteyen huzursuz oyuncu değil; hissiyat, Milano'dan uzaktaki geleceğini yeniden düşündüğü yönünde. Dün Perth'teki antrenmandan bir fotoğraf paylaşmış ve arka planına "22 Meu Vulgo" şarkısından şu sözleri koymuştu: “Bana kendimi nasıl hissettirdiğini hatırlarken, eğer sahip olduğumuz aşk gerçekse, o zaman neden gidip çekip gidesin ki? Durmayı düşündüm. Düştüm ve ayağa kalktım. Odaklanmak için mücadele ediyorum. İtiraf ediyorum, başarısız olmaktan hoşlanmıyorum".  

Bugünkü Sky haberinde Portekizli hücum oyuncusu, takım arkadaşlarıyla gülüp şakalaşırken ve yüzünde kocaman bir gülümsemeyle çalışmaları yaparken görüntülendi.

  • UYUM İYİ

    Amorim ve ekibiyle iyi bir uyum var gibi görünüyor, Leao onun hücum futbolunu ve antrenmanlarda kullanılan yöntemleri beğeniyor. Şu an için her şeyi söylemeyen ama yeni bir ihtimalin kapısını aralayan ilk işaretler bunlar: Leao'nun sözleşmesi 2028'de sona eriyor ve bugün takımda kalma ihtimali, ayrılma ihtimalinden daha yüksek.

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  • HAYIR'A DOĞRU

    Transfer döneminin bitimine bir ay kala bu çok uzun bir süre ve Milan, belirli şartların gerçekleşmesi dışında Leao'nun satışı konusunda odaklanmış durumda: 50 milyonluk değerleme ve bonservisiyle kesin bir operasyon. Son saatlerde Leao, Fenerbahçe'ye olumsuz mesajlar gönderdi; sarı-lacivertliler Milan'a sunmak üzere ikinci bir teklif hazırlıyordu. 'Hayır' cevabı, Galatasaray'ın ne yapacağının anlaşılması beklenirken kesin gibi görünüyor. Bu sırada Rafa çalışmalarını sürdürüyor ve Milan'a gülümsüyor.

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