Bu aşamadaki tek kesinlik, mood'un değişmiş olması. Leao artık mayıs sonundaki gibi ne pahasına olursa olsun Milan'dan ayrılmak isteyen huzursuz oyuncu değil; hissiyat, Milano'dan uzaktaki geleceğini yeniden düşündüğü yönünde. Dün Perth'teki antrenmandan bir fotoğraf paylaşmış ve arka planına "22 Meu Vulgo" şarkısından şu sözleri koymuştu: “Bana kendimi nasıl hissettirdiğini hatırlarken, eğer sahip olduğumuz aşk gerçekse, o zaman neden gidip çekip gidesin ki? Durmayı düşündüm. Düştüm ve ayağa kalktım. Odaklanmak için mücadele ediyorum. İtiraf ediyorum, başarısız olmaktan hoşlanmıyorum".

Bugünkü Sky haberinde Portekizli hücum oyuncusu, takım arkadaşlarıyla gülüp şakalaşırken ve yüzünde kocaman bir gülümsemeyle çalışmaları yaparken görüntülendi.