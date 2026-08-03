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Milan'da Leao için Avustralya gülümsemesi: Portekizli hücum oyuncusu Fenerbahçe'ye 'hayır' demeye yakın, transfer piyasasında neler değişiyor

AC Milan

Sky görüntüleri, Amorim yönetiminde sakin ve gülümseyen bir Leao'yu gösteriyor: Portekizli fikrini değiştirdi mi?

Bu aşamadaki tek kesinlik, mood'un değişmiş olması. Leao artık mayıs sonundaki, ne pahasına olursa olsun Milan'dan ayrılmak isteyen huzursuz oyuncu değil; hissiyat, Milano'dan uzaktaki geleceğini yeniden düşündüğü yönünde. Dün Perth'teki antrenmandan bir fotoğraf paylaşmış ve arka plana "22 Meu Vulgo" şarkısından şu bölümü koymuştu: “Bana hissettirdiklerini hatırlayarak, eğer sahip olduğumuz aşk gerçekse, o zaman neden gidip çekip gidesin? Durmayı düşündüm. Düştüm ve ayağa kalktım. Odaklanmak için mücadele ediyorum. İtiraf ediyorum, başarısız olmaktan hoşlanmıyorum".  

Sky'ın bugünkü haberinde Portekizli hücum oyuncusu takım arkadaşlarıyla gülüp şakalaşırken görüntülendi; egzersizleri de yüzünde büyük bir gülümsemeyle yaptı.

  • İYİ UYUM

    Amorim ve ekibiyle arasında iyi bir uyum var gibi görünüyor; Leao, onun hücum futbolunu ve antrenmanlarda kullanılan yöntemleri beğeniyor. Bunlar şu an için her şeyi söylemeyen, ancak yeni bir ihtimalin önünü açan ilk işaretler: Leao'nun sözleşmesi 2028'de sona eriyor ve bugün takımda kalma ihtimali, ayrılma ihtimalinden daha yüksek.

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  • HAYIRA DOĞRU

    Transfer döneminin bitimine bir ay var ve bu futbolda çok uzun bir süre; Milan, belirli şartların oluşması dışında Leao’yu satmaya odaklanmış durumda: 50 milyonluk bir değerleme ve bonservisiyle gerçekleşecek bir operasyon. Son saatlerde Leao, Milan’a sunmak üzere ikinci bir teklif hazırlayan Fenerbahçe’ye olumsuz mesajlar gönderdi. Galatasaray’ın ne yapacağının anlaşılması beklenirken, bu ‘hayır’ın kesin olduğu görülüyor. Bu sırada Rafa antrenman yapıyor ve Milan’a gülümsüyor.

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