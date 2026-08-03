Bu aşamadaki tek kesinlik, mood'un değişmiş olması. Leao artık mayıs sonundaki, ne pahasına olursa olsun Milan'dan ayrılmak isteyen huzursuz oyuncu değil; hissiyat, Milano'dan uzaktaki geleceğini yeniden düşündüğü yönünde. Dün Perth'teki antrenmandan bir fotoğraf paylaşmış ve arka plana "22 Meu Vulgo" şarkısından şu bölümü koymuştu: “Bana hissettirdiklerini hatırlayarak, eğer sahip olduğumuz aşk gerçekse, o zaman neden gidip çekip gidesin? Durmayı düşündüm. Düştüm ve ayağa kalktım. Odaklanmak için mücadele ediyorum. İtiraf ediyorum, başarısız olmaktan hoşlanmıyorum".

Sky'ın bugünkü haberinde Portekizli hücum oyuncusu takım arkadaşlarıyla gülüp şakalaşırken görüntülendi; egzersizleri de yüzünde büyük bir gülümsemeyle yaptı.