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Milan'da Leao için Avustralya'dan gülümseten haberler: Portekizli hücum oyuncusu Fenerbahçe'ye 'hayır' demeye yakın, ancak Galatasaray da devrede; transfer piyasasında ne değişiyor

AC Milan

Sky görüntüleri, Amorim yönetiminde sakin ve gülümseyen bir Leao’yu gösteriyor: Portekizli fikir mi değiştirdi?

Bu aşamadaki tek kesinlik, havanın değişmiş olması. Leao artık mayıs sonundaki gibi ne pahasına olursa olsun Milan'dan ayrılmak isteyen huzursuz oyuncu değil; hissiyat, Milano'dan uzaktaki geleceğini yeniden düşündüğü yönünde. Dün Perth'teki antrenmandan bir fotoğraf paylaşmış ve arka plana "22 Meu Vulgo" adlı şarkının şu bölümünü eklemişti: “Bana ne hissettirdiğini hatırlıyorum, eğer sahip olduğumuz aşk gerçekse, o zaman neden gidip uzaklaşasın ki? Durmayı düşündüm. Düştüm ve ayağa kalktım. Odaklanmak için mücadele ediyorum. İtiraf ediyorum, başarısız olmaktan hoşlanmıyorum”.  

Bugünkü Sky haberinde Portekizli hücum oyuncusu, takım arkadaşlarıyla gülüp şakalaşırken görüntülendi; egzersizleri de yüzünde kocaman bir gülümsemeyle yaptı.

  • İyi uyum

    Amorim ve ekibiyle iyi bir uyum var gibi görünüyor; Leao, onun hücum odaklı oyununu ve antrenmanlarda kullanılan metodolojileri beğeniyor. Bunlar şu an için her şeyi söylemeyen, ancak yeni bir ihtimalin kapısını aralayan ilk işaretler: Leao'nun 2028'de sona erecek bir sözleşmesi var ve bugün takımda kalma ihtimali, ayrılma ihtimalinden daha yüksek.

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  • NO'YA DOĞRU

    Transfer döneminin bitimine bir ay kala bu çok uzun bir süre ve AC Milan, belirli şartların gerçekleşmesi halinde Leao'nun satışı konusuna odaklanmayı sürdürüyor: 50 milyonluk değerleme ve bonservisiyle bir operasyon. Son saatlerde Leao, Milan'a sunulmak üzere ikinci bir teklif hazırlayan Fenerbahçe'ye olumsuz mesajlar gönderdi. Crystal Palace'tan Sarr için yürütülen görüşmelerde sarı-lacivertlilerin ilerleme kaydetmesi de dikkate alındığında, 'hayır' yanıtı kesin gibi görünüyor; Galatasaray'ın ne yapacağının anlaşılması bekleniyor.

    Nitekim Milan News'in yazdığına göre Roma, Leao'nun daha çok tercih ettiği bir adres olurdu; oyuncu Osimhen'le çok yakın arkadaş ve bu nedenle bu ihtimale kapıyı kapatmış değil. Bu arada ise Rafa antrenmanlarına devam ediyor ve Milan'da yüzü gülüyor.

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