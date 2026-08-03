Bu aşamadaki tek kesinlik, havanın değişmiş olması. Leao artık mayıs sonundaki gibi ne pahasına olursa olsun Milan'dan ayrılmak isteyen huzursuz oyuncu değil; hissiyat, Milano'dan uzaktaki geleceğini yeniden düşündüğü yönünde. Dün Perth'teki antrenmandan bir fotoğraf paylaşmış ve arka plana "22 Meu Vulgo" adlı şarkının şu bölümünü eklemişti: “Bana ne hissettirdiğini hatırlıyorum, eğer sahip olduğumuz aşk gerçekse, o zaman neden gidip uzaklaşasın ki? Durmayı düşündüm. Düştüm ve ayağa kalktım. Odaklanmak için mücadele ediyorum. İtiraf ediyorum, başarısız olmaktan hoşlanmıyorum”.

Bugünkü Sky haberinde Portekizli hücum oyuncusu, takım arkadaşlarıyla gülüp şakalaşırken görüntülendi; egzersizleri de yüzünde kocaman bir gülümsemeyle yaptı.