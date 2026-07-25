Serie A'da 9 Mayıs 2025'ten bu yana, Milan formasıyla ise 23 Eylül 2025'te Lecce'ye karşı oynanan İtalya Kupası maçından bu yana gol atamayan, Arjantin kökenli 2001 doğumlu oyuncu, Şubat 2025'te 30 milyon euroya (artı bonuslar) transfer edildi ve Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Amortisman bedeli ile brüt maaşı birlikte değerlendirildiğinde yıllık bilanço maliyetinin 11,3 milyon euro olduğu tahmin ediliyor ve geçen 30 Haziran'da kapanan hesap dönemine ilişkin projeksiyonlar temel alındığında, Milan'ın zarar yazmamak için elde etmesi gereken asgari gelirin yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor. Milan kulübünün, Lazio'nun transferde oyuncu alma konusunda yaşadığı zorlukları hafifletecek bir formüle, yani şarta bağlı satın alma zorunluluğu içeren kiralamaya kapı aralaması halinde bu değerin daha da düşmesi bekleniyor.