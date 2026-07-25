Kasa doldurmak. Milan cephesinde, Rubén Amorim’in ekibine yaklaşık 100 milyon avroluk çifte hamleyle Gonçalo Ramos ve Mario Gila’nın katılmasının ardından bu adeta kategorik bir zorunluluk haline geldi. Milan’ın teknik projesinde yer almayan futbolcular arasında hiç şüphesiz Santiago Gimenez de bulunuyor; Meksika ile Dünya Kupası’ndaki yorgunluğun ardından şu anda tatilde olan oyuncu, aynı zamanda İngiltere’ye karşı oynanan çeyrek finalde yaşadığı sağ ayak bileğindeki ikinci derece burkulmadan da (geçen aralıkta ameliyat edilen aynı ayak bileği) kurtulmaya çalışıyor.
Çeviri:
Milan’da Lazio ile Santiago Gimenez transferi ısınıyor: Olası operasyonun rakamları ve Mario Gila faktörü, bilmeniz gereken her şey
Lazio burada!
Feyenoord'un eski santrforu bir süredir Gennaro Gattuso'nun Lazio'sunun radarında; kulüp, şu anda bu rolde yalnızca Boulaye Dia ile Petar Ratkov'un bulunduğu hücum hattını tamamlayacak bir 9 numara arıyor. Başkent ekibinin ilk tercihi, Levante forması giyen ve 2005 doğumlu olan Carlos Espì olmuştu. Ancak geçen sezon La Liga'da 25 maçta 11 gol atan forvet, Haziran 2028'de sona erecek sözleşmesindeki serbest kalma maddesi nedeniyle en az 25 milyon euro değerinde görülüyor ve Premier League'den de talipleri var. Bu nedenle başkan Claudio Lotito'nun kulübü alternatif seçenekler üzerinde çalışıyor; bunlardan biri de Santiago Gimenez.
Milan’a maliyeti ne kadar?
Serie A'da 9 Mayıs 2025'ten bu yana, Milan formasıyla ise 23 Eylül 2025'te Lecce'ye karşı oynanan İtalya Kupası maçından bu yana gol atamayan, Arjantin kökenli 2001 doğumlu oyuncu, Şubat 2025'te 30 milyon euroya (artı bonuslar) transfer edildi ve Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Amortisman bedeli ile brüt maaşı birlikte değerlendirildiğinde yıllık bilanço maliyetinin 11,3 milyon euro olduğu tahmin ediliyor ve geçen 30 Haziran'da kapanan hesap dönemine ilişkin projeksiyonlar temel alındığında, Milan'ın zarar yazmamak için elde etmesi gereken asgari gelirin yaklaşık 20 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor. Milan kulübünün, Lazio'nun transferde oyuncu alma konusunda yaşadığı zorlukları hafifletecek bir formüle, yani şarta bağlı satın alma zorunluluğu içeren kiralamaya kapı aralaması halinde bu değerin daha da düşmesi bekleniyor.
Lazio'nun sınırları
Yazın başında, başkent ekibi gerçekten de FIGC'den sıfır bakiye ile hareket etme izni aldı ve bu da, özellikle maaş düzeyinde Santiago Gimenez'in transferi için bir kontenjan açmak adına (Meksikalı oyuncu sezon başına brüt 4,6 milyon euro kazanıyor) ideal koşulları oluşturması gerektiği anlamına geliyor. Milan'ın şu aşamada Lotito'nun ihtiyaçlarını daha fazla karşılamaya gitmesi, belki de maaş ödemesine kısmen katkı sunması zor görünüyor; ancak Mario Gila'yı Lazio'dan Milan'a götüren son transferin, iki kulüp arasındaki ilişkilerde son sezonlara kıyasla belirgin bir iyileşme sağladığı da bir gerçek.
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