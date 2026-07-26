Celtic'e karşı oynanan ilk yaz hazırlık maçındaki beraberlik, ortaya çıkan futbolun yanı sıra Amorim'in yeni Milan'a taşımak istediği futbol anlayışına dair de bazı düşünce başlıkları sundu. Artık savunmada alçak blok yok; bunun yerine rakip yarı sahada topu geri kazanma arayışı, boşluklara hücumda hız ve Allegri dönemine kıyasla daha dikine bir oyun anlayışı öne çıkıyor. Elbette özellikle kanat hatlarında hem teknik hem de atletik açıdan uygun özelliklere sahip oyunculara ihtiyaç var.
Çeviri:
Milan’da kanat bekleri dosyası Amorim için önemli: Estupinan beklemeye alındı, Guerreiro için bonservissiz hamle fikri ve Saelemaekers kararı
Chukwueze için transfere hayır
Geçen ilkbaharda Fulham yönetiminin Chukwueze’nin bonservisini alma isteğini ortaya koyduğu bir dönem olmuş, Milan da 24 milyon euro gelir elde etme ihtimalini düşünmeye başlamıştı. Transferin gerçekleşmemesi, en azından Amorim’in takımın başına geçişine kadar Milan için bir sorun gibi görünüyordu; Portekizli teknik adam daha ilk günden Nijeryalı oyuncu üzerine kurduğu bahsi oynamayı seçti. Musah konusunda yaşananın aksine, buna ikna olmuş durumda. Portekizli teknik adam, Chukwueze’yi üçlü hücum hattının kanat oyuncusundan dörtlü orta sahanın kenar oyuncusuna dönüştürmek için yoğun şekilde çalışıyor. Bu, birkaç metre daha geride oynaması anlamına geliyor ancak görevleri farklı olacak: savunma görevini ihmal etmeden hücumdaki referans noktaları için üretmek. İlk izlenimler olumlu ve bu nedenle transfer piyasasından gelen hiçbir talep değerlendirmeye alınmadı; bunların başında da Trabzonspor’un teklifi geliyor. Chukwueze, gerçekten ahlak dışı teklifler gelmediği sürece Milan’da kalacak.
Kanat oyuncusu sakatlandı
Bir tarafta bire birde belirgin özelliklere sahip bir kanat oyuncusu olarak Chukwueze ya da Saelemaekers oynayacaksa, diğer tarafta Amorim, geçiş oyununda hazırlıksız yakalanmamak için daha fazla denge arıyor. Bartesaghi zaten kendini kanıtlamış bir seçenek ve Amorim'le birlikte çok sayıda maçta sol stoper olarak da görev yapacak, Estupinan ise asıl yenilik. Milan'ın yeni teknik direktörü, Aston Villa ile yürütülen transfer görüşmesini (ilerlemiş durumda olmasına rağmen nihai anlaşmalar eksik olduğu için sonuçlanmadı) durdurdu; çünkü Ekvadorlu milli oyuncuyu denemek istiyor ve onun Milan'daki son halinin gerçeği yansıttığına inanmıyor.
GUERREIRO FİKRİ
Manchester United'dan Mazraoui, Amorim'in çok beğendiği bir oyuncu ancak iki soru işareti var: Yıllardır artık orta sahanın kanadında oynamıyor ve İngiliz ekibi en azından şimdilik ayrılığına yeşil ışık yakmış değil. İlgi çekici bir fikir de Guerreiro'ya çıkıyor: 1993 doğumlu oyuncu, Bayern Münih ile ilişkisinin sona ermesinin ardından sözleşme bağından kurtuldu. Artık çok genç değil ama Bundesliga'da Borussia Dormtund formasıyla da çıktığı 223 maçta attığı 42 gol ve yaptığı 47 asistle çok üst düzey bir kariyer geçmişine sahip.
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