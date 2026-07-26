Milan’da kanat bekleri dosyası Amorim için önemli: Estupinan beklemeye alındı, Guerreiro için bonservissiz hamle fikri ve Saelemaekers kararı

Bir tarafta bire birde belirgin özelliklere sahip bir kanat oyuncusu olarak Chukwueze ya da Saelemaekers oynayacaksa, diğer tarafta Amorim, geçiş oyununda hazırlıksız yakalanmamak için daha fazla denge arıyor. Bartesaghi zaten kendini kanıtlamış bir seçenek ve Amorim'le birlikte çok sayıda maçta sol stoper olarak da görev yapacak, Estupinan ise asıl yenilik. Milan'ın yeni teknik direktörü, Aston Villa ile yürütülen transfer görüşmesini (ilerlemiş durumda olmasına rağmen nihai anlaşmalar eksik olduğu için sonuçlanmadı) durdurdu; çünkü Ekvadorlu milli oyuncuyu denemek istiyor ve onun Milan'daki son halinin gerçeği yansıttığına inanmıyor.