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Liverpool FC v AC Milan Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Milan'da kalede gençlik hamlesi onaylandı: Terracciano Monza'ya yakın, Torriani yükseltildi. İşte üçüncü kaleci olacak isim

AC Milan
Monza

Pietro Terracciano, ilk haftada Torino’ya karşı forma giyemeyecek; sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Milan’a veda etmeye hazırlanıyor

Mesaj, net bir şekilde, geçen pazar gelmişti: Pietro Terracciano Torino-Milan maçında yedek kulübesinde yoktu. Fiorentina'nın eski tecrübeli kalecisi son günlerde Milan ile görüştü ve bu temasların ardından, 2026'ya kadar devam eden sözleşmeye rağmen taraflar önümüzdeki günlerde yolları ayırma konusunda ortak bir karara vardı. Bir yanda düzenli olarak oynama isteği, diğer yanda ise kadrodaki genç kalecilere değer kazandırmak isteyen Milan'ın çizgisi var.

  • Terracciano, Monza maçını gözüne kestirdi

    Terracciano'nun menajeri, oyuncusu için mümkün olan en iyi çözümü bulmak adına birkaç gündür çalışıyor. Juventus ihtimali ortadan kalktıktan sonra (ikinci kaleci olarak Grabara'yı transfer eden) Pastorello, teknik direktör Juric'e hediye edilecek güvenilir bir kaleci arayışındaki Monza ile temasları yeniden başlattı. Önümüzdeki saatlerde tarafların nihai anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışacağı bir zirve yapılması bekleniyor.

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  • TORRIANI sınıfı geçti

    Torriani’ye Maignan’ın arkasında ikinci kaleci olarak güvenme kararı, Terracciano’yu transfer listesine koyma kararından önce alındı. AC Milan, Torriani’ye büyük ölçüde inanıyor ve kariyerinde bir sonraki adım planladı. Bu, transfer piyasasına da verilen net bir mesajdı: haziran ayında çeşitli teklifler gelmişti ancak AC Milan her zaman olumsuz yanıt verdi.

  • Pittarella arasındaki seçim

    18 Ağustos’ta Milan, Ruben Amorim’in hiyerarşisinde önde olan Matteo Pittarella ile üçüncü kaleci rolü için rekabet edecek 2008 doğumlu Fransız kaleci Léo-Paul Bouyer’nin sözleşmesinin yenilendiğini resmen açıkladı.

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