Mesaj, net bir şekilde, geçen pazar gelmişti: Pietro Terracciano Torino-Milan maçında yedek kulübesinde yoktu. Fiorentina'nın eski tecrübeli kalecisi son günlerde Milan ile görüştü ve bu temasların ardından, 2026'ya kadar devam eden sözleşmeye rağmen taraflar önümüzdeki günlerde yolları ayırma konusunda ortak bir karara vardı. Bir yanda düzenli olarak oynama isteği, diğer yanda ise kadrodaki genç kalecilere değer kazandırmak isteyen Milan'ın çizgisi var.