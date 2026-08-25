Milan'dan ayrılmak elbette hafife alınacak bir karar değil ve Milano'da çok iyi yaşanıyor. Galliani , planlarda yer almayan oyuncuları göndermenin neden zor olduğunu açıklamak için bu düşünceleri sık sık tekrarlardı. Aradan geçen yılların ardından konu, Fofana ve Tomori ile yeniden son derece güncel hale geldi; Amorim tarafından kadro dışı bırakılmalarına rağmen kulübün kararını kabullenmekte zorlanıyorlar. Tomori, Ocak 2025'te Tottenham'la yapılan görüşmeleri tam son virajda bozmuştu: kulübe, şehre ve taraftarlarına olan sevgisi samimi ama son 18 ayda işler değişti. Cardinale, sert tutum çizgisini yineleyerek kararın nedenlerini İngiliz savunmacıya açıkladı; 1 Eylül saat 20.00'ye kadar transferinin gerçekleşmemesi halinde Serie A listesi dışında bırakılması söz konusu olabilir.
Çeviri:
Milan’da kadro dışı bırakılanlara karşı sert tutum: Tomori liste dışında kalma riskiyle karşı karşıya, Aston Villa ve Premier League’den ilgiyle ilgili son gelişmeler
Bonservis fırsatı
Tomori, Temmuz 2027'de sona erecek ve yıllık net 3,5 milyon euro kazandığı bir sözleşmeyle Milan'a bağlı. Şubat ayından itibaren bir sonraki adresini bonservissiz olarak kendi başına seçme yetkisine sahip olacak ve bu nedenle hızlıca transfer olmak zorundaymış gibi bir kaygı duymadan Milanello'da takımdan ayrı çalışıyor. Bekliyor, değerlendiriyor ve mümkün olan en iyi adresi istiyor. Hâlâ, kalbine dövmesini yaptırdığı bir kulübün kendisine ihanet ettiğini düşündüğü için hayal kırıklığı yaşıyor.
Premier Lig çağırıyor
Tomori’ye Suudi Arabistan’dan ilgi var; transfer döneminin ilk aşamalarında Simone Inzaghi ve arkadaşı Theo Hernandez’in bulunduğu Al-Hilal’in hedeflerinden biriydi. Keşif amaçlı temaslar, Milan’ın değerlendirebileceği somut bir teklife dönüşmedi. Gerçek ve somut talepler ise Premier Lig’den geldi: Coventry’den Newcastle’a, West Ham üzerinden Aston Villa’ya kadar uzanan ilgi içinde Fikayo’nun net şekilde kapı araladığı tek kulüp Aston Villa gibi görünüyor.
ASTON VILLA OYALANIYOR
Birkaç gündür Aston Villa, her şeyden önce iki dosya için Milan ile görüşüyor: Leao dosyası ve elbette Tomori dosyası. İki kulüp 10 milyon artı bonusluk bir değerlemede uzlaşıyor gibi görünüyordu ancak son saatlerde Aston Villa, Club Bruges ile Ordonez transferiyle meşgul olduğu için frene bastı.
Aston Villa ile çok iyi ilişkileri olan Almastadt, anlaşmayı sonuçlandırma umuduyla temasları yeniden canlandırmaya çalışacak: olumsuz bir sonuç çıkması halinde Milan, transfer döneminin son düdüğü çalmadan önce ağır bir sözleşmeden kurtulmak amacıyla İngiltere pazarında çalışmayı sürdürecek.
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