Birkaç gündür Aston Villa, her şeyden önce iki dosya için Milan ile görüşüyor: Leao dosyası ve elbette Tomori dosyası. İki kulüp 10 milyon artı bonusluk bir değerlemede uzlaşıyor gibi görünüyordu ancak son saatlerde Aston Villa, Club Bruges ile Ordonez transferiyle meşgul olduğu için frene bastı.

Aston Villa ile çok iyi ilişkileri olan Almastadt, anlaşmayı sonuçlandırma umuduyla temasları yeniden canlandırmaya çalışacak: olumsuz bir sonuç çıkması halinde Milan, transfer döneminin son düdüğü çalmadan önce ağır bir sözleşmeden kurtulmak amacıyla İngiltere pazarında çalışmayı sürdürecek.