Çarşamba akşamı, aksi yönde bir karar alınmazsa, Hutchinson ilk 11’de Pulisic’le birlikte ilk kez sahaya çıkacak. Amorim ona güveniyor ve Cardinale-Amorim imzalı yaz transfer döneminde takıma en son katılan isim olmasına rağmen fiziksel durumunun son derece iyi olduğunu daha önce de vurgulamıştı. Hutchinson, geçen haftaki tanıtımında İtalya’ya gelişinde ısrar eden kişinin Amorim olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Bence mesele sadece hocanın beni istemesiydi. Sanırım yönetimle konuştu, onlar da çok ilgiliydi ve bu oldukça kolay oldu çünkü Amorim’e karşı Manchester United maçında oynadım. Sanırım benden gerçekten çok etkilendi ve o pozisyonda sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi; kriterlerine uyduğumu belirtti, bu yüzden çok zor olmadı. Geldiğimden beri bana çok yardımcı oluyor, benimle sık sık konuşuyor: bana karşı gerçekten olağanüstüydü."



