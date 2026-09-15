On sekiz dakika, Milan taraftarlarının merakını uyandırmaya ve Ruben Amorim'i memnun etmeye yetti: Omari Hutchinson, Rino Gattuso'nun Lazio'suna karşı Olimpiyat Stadı'ndaki ilk maçında ortaya koyduğu birkaç umut verici parlamayla Milan formasıyla etkileyici bir başlangıç yaptı. Transfer döneminin son günlerinde takıma katılan İngiliz-Jamaikalı oyuncu, şimdi Milan'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında ilk 11'de yer almak için adaylığını koyuyor. Milan, çarşamba akşamı saat 21.00'de San Siro'da Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak.
Çeviri:
Milan'da Hutchinson, AC Milan formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor: Amorim, eski Nottingham Forest oyuncusunun yarattığı etkiden memnun
İyi hisler
Hutchinson’ın verdiği ilk izlenimler olumluydu: diri bir bacak, Amorim’in tam da istediği gibi sol ayağına kat ederek yaptığı birkaç güzel hareket, Mandas’ın etkisiz hale getirdiği uzak mesafeden bir füze; bütün bunlar, onun en dikkat çekici yönünün bir ön gösterimini sundu. Antrenmanlarda da, oldukça çekingen ve içine kapanık bir karaktere sahip olmasına rağmen, Hutchinson good vibes yayıyor; özellikleri itibarıyla Amorim’in projesinde ilgi çekici bir yol bulabilecek bir oyuncu. Yarım alanlarda oynama, ön liberolar ile Ramos arasında çalışabilme kapasitesi ise küçümsenmemesi gereken bir faktör.
İlk kez ilk 11’de
Çarşamba akşamı, aksi yönde bir karar alınmazsa, Hutchinson ilk 11’de Pulisic’le birlikte ilk kez sahaya çıkacak. Amorim ona güveniyor ve Cardinale-Amorim imzalı yaz transfer döneminde takıma en son katılan isim olmasına rağmen fiziksel durumunun son derece iyi olduğunu daha önce de vurgulamıştı. Hutchinson, geçen haftaki tanıtımında İtalya’ya gelişinde ısrar eden kişinin Amorim olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Bence mesele sadece hocanın beni istemesiydi. Sanırım yönetimle konuştu, onlar da çok ilgiliydi ve bu oldukça kolay oldu çünkü Amorim’e karşı Manchester United maçında oynadım. Sanırım benden gerçekten çok etkilendi ve o pozisyonda sol ayaklı bir oyuncuya ihtiyacı olduğunu söyledi; kriterlerine uyduğumu belirtti, bu yüzden çok zor olmadı. Geldiğimden beri bana çok yardımcı oluyor, benimle sık sık konuşuyor: bana karşı gerçekten olağanüstüydü."
Satın alma opsiyonu 50 milyon euroya yakın
Şirkete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hutchinson en az 3 yıldır Milan'ın scouting departmanının veri tabanında yer alıyordu ve adaylığı Amorim tarafından gündeme getirildikten sonra Cardinale, Nottingham Forest ve menajer Giuliano Bertolucci ile operasyonu sonuçlandırmak için hızla harekete geçti: kiralama 3,5 milyon euroya mal oldu ( buna 500 bin euro bonus eklenebilir) ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ise 50 milyon euroya yaklaşıyor. Omari, bu rakama değdiğini yarın akşam Benfica karşısında şimdiden göstermeye başlamak zorunda kalacak.
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