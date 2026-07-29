Olympique Marsilya formasıyla iki sezona yayılan 62 maçta 6 gol ve 9 asist yapan Hojbjerg, daha ilk andan itibaren Ligue 1’in en iyi orta sahalarından biri olarak öne çıktı. Artık pek de genç olmayan yaşı, güçlü ve fiziksel ile mental durumu olağanüstü bir atlet için yalnızca bir ayrıntı. Danimarka Milli Takımı oyuncusu, Amorim ile Cardinale’nin hâlâ çok genç birçok oyuncudan oluşan kadroya eklemek istediği liderlik özelliklerine sahip.