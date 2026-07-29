Amorim'in Milan'a getirmeye çalıştığıanlayış, geçen sezon Allegri ve ekibinin ortaya koyduklarından net bir kopuşu temsil ediyor. Alçak blok sadece uzak bir hatıra olarak kalacak; amaç, yüksek pres ve topun rakip yarı sahada geri kazanılmasına dayalı bir futbol anlayışıyla oyuna hükmetmek. Bunun için yoğun tempolu, maçın farklı anlarını büyük bir karakterle okuyabilen oyuncular gerekiyor. Daha açık söylemek gerekirse Pierre-Emile Hojbjerg gibi oyuncular: 1995 doğumlu Danimarkalı orta saha, Portekizli teknik adamın Milan'ın transfer stratejisi ekibinden özellikle istediği bir isim.
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Milan'da Hojbjerg, orta saha için olası takviyeler listesinde üst sıralardaki yerini koruyor: Danimarkalı oyuncu Serie A'da oynamak istiyor
Orta saha için bir lider
Olympique Marsilya formasıyla iki sezona yayılan 62 maçta 6 gol ve 9 asist yapan Hojbjerg, daha ilk andan itibaren Ligue 1’in en iyi orta sahalarından biri olarak öne çıktı. Artık pek de genç olmayan yaşı, güçlü ve fiziksel ile mental durumu olağanüstü bir atlet için yalnızca bir ayrıntı. Danimarka Milli Takımı oyuncusu, Amorim ile Cardinale’nin hâlâ çok genç birçok oyuncudan oluşan kadroya eklemek istediği liderlik özelliklerine sahip.
Satışlar gerekli
Milan'ın orta saha rotasyonunda büyük bir yığılma yaşanıyor ve ayakta yer kalma riski var: Rabiot, Modric, Fofana, Loftus-Cheek (ki birkaç metre daha önde, 10 numara bölgesinde de oynayabilir, editör notu), Musah, Ricci, Jashari ve Comotto. Kampa Bondo'nun hiç çağrılmadığı da hesaba katılmadan. Hojbjerg'e yer açmak için Milan'ın önce en az iki oyuncuyu göndermesi gerekiyor. En güçlü adaylar mı? Özellikle Ricci ve Fofana.
Hojbjerg bekliyor
2028'de sona erecek Marsilya sözleşmesi bulunan Hojbjerg, Fransız kulübünde her zamanki profesyonelliğiyle çalışmalarını sürdürüyor. Marsilya ile karşılıklı güçlü bir saygıya dayanan bir ilişkisi var ve yalnızca Milan'dan gelecek bir çağrı onda bazı soru işaretleri yaratabilir: Tottenham'ın eski oyuncusu, Milan'ın ilgisinden memnuniyet duyuyor ve gelişmeleri bekliyor. Serie A'da oynama ihtimali bir süredir onu cezbediyor; menajerinin iki yıldır İtalyan olması da tesadüf değil.
10/15 MİLYON
Hojbjerg, Marsilya için merkezi bir oyuncu konumunda ancak bu durum, bu transfer döneminde satılmayacağı anlamına gelmiyor: Milan'ın Fofana için alıcı aradığı bu dönemde, 10 ila 15 milyon arasında bir teklif yeterli olabilir. Fransız orta saha oyuncusu, tam da Hojbjerg'i almak için gereken 15/20 milyonluk bir değerlemeyle Crystal Palace'ın ciddi şekilde ilgisini çekiyor.
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