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cm grafica milan hello amorim ramos 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Andrea Longoni
Çeviri:

Milan'da herkes eleştirilerin hedefinde: Amorim'in maçı tamamladığı diziliş tam bir kaos

AC Milan
R. Amorim
FEATURES
Opinion

Teknik direktörün belirgin sorumlulukları var, ancak Amorim'in elindeki kadro son derece dar.

Tomori’nin sakatlanması Milan’ın tamamen dağılmasına yetti; takım güneş altındaki kar gibi eridi.


Gecenin olumsuz dönüm noktası, yazın “gözden çıkarılmış” sayılan bir oyuncunun oyundan çıkmasıydı. Bu oyuncu ancak transfer dönemi kapandıktan sonra yeniden kadroya alınmış, haftalar sonra da ihtiyaç nedeniyle oynatılmıştı.


Bu durum düşündürmeli: Amorim’in elinde son derece dar bir kadro olduğunun bir başka kanıtı.


Burada yönetimin ciddi bir hatası var. Lig, Europa League ve İtalya Kupası’nın yanı sıra milli takımların giderek artan maçları ve yükselen sakatlık riski karşısında daha geniş ve daha kaliteli bir kadro kurmalıydı.


Teknik direktörün de açık sorumlulukları var. Estupinan konusundaki inadı anlaşılır gibi değil; dün yaptığı bazı değişiklikler de öyle. Hutchinson’a bakın: Topsuz oyunda da sahanın en iyilerinden biriydi. Baskıyla birkaç top kazanmış, bunlardan birini gol için Cisse’ye aktarmıştı. Onu oyundan çıkarmak hataydı.


Maçı bitirdiği kadro ise tam bir kaos.


  • Goncalo Ramos sorunu giderek belirginleşiyor: Ortada yok. Oysa ceza sahasına toplar geldi; ancak bu toplara iki kez Cisse, bir kez de Camarda yetişti. Portekizli ise hiç yetişemedi. Hep ceza sahasının dışındaydı. Çok sık orta sahada görülüyordu. Bir ara neredeyse taç atışı kullanacaktı. Milan için hassas bir mesele.


    Milan, Inter'in 7 puan gerisinde (hedef Serie A şampiyonluğu olmasa da) ve cumartesi yenilirse puan farkı 10'a çıkacak. Bu yıkıcı olur.


    Dünkü yenilgi düşündürmeli çünkü bu çok ciddi bir durum. Psikolojik bir sarsıntı yaşanması riski var: Sadece kaybetmedin, çok kötü kaybettin. Henüz başlangıç aşamasında olan, ancak pek çok belirsizlik barındıran bir projeye duyduğun güveni de kaybetme riskiyle karşı karşıyasın. Herkes eleştirilerin hedefinde: Kulüp yönetimi, Amorim ve takım.



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