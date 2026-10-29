Tomori’nin sakatlanması Milan’ın tamamen dağılmasına yetti; takım güneş altındaki kar gibi eridi.





Gecenin olumsuz dönüm noktası, yazın “gözden çıkarılmış” sayılan bir oyuncunun oyundan çıkmasıydı. Bu oyuncu ancak transfer dönemi kapandıktan sonra yeniden kadroya alınmış, haftalar sonra da ihtiyaç nedeniyle oynatılmıştı.





Bu durum düşündürmeli: Amorim’in elinde son derece dar bir kadro olduğunun bir başka kanıtı.





Burada yönetimin ciddi bir hatası var. Lig, Europa League ve İtalya Kupası’nın yanı sıra milli takımların giderek artan maçları ve yükselen sakatlık riski karşısında daha geniş ve daha kaliteli bir kadro kurmalıydı.





Teknik direktörün de açık sorumlulukları var. Estupinan konusundaki inadı anlaşılır gibi değil; dün yaptığı bazı değişiklikler de öyle. Hutchinson’a bakın: Topsuz oyunda da sahanın en iyilerinden biriydi. Baskıyla birkaç top kazanmış, bunlardan birini gol için Cisse’ye aktarmıştı. Onu oyundan çıkarmak hataydı.





Maçı bitirdiği kadro ise tam bir kaos.



