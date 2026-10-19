Yönetici olmadan önce orta saha oyuncusu olan Krosche, futbol hayatına Werder Bremen altyapısında başladı ve daha sonra Paderborn'un simge isimlerinden biri oldu.

Futbolu bıraktığı yıl Paderborn'un ikinci takımının başına geçerek teknik direktörlüğe adım attı. Ardından eski takım arkadaşı ve teknik direktörü Roger Schmidt'in peşinden Bayer Leverkusen'e giderek yeni bir maceraya atıldı.

Burada iki yıldan az kaldı ve Mart 2017'de Leverkusen tarafından görevine son verildi. Paderborn'a sportif direktör olarak döndü; futboldaki üçüncü dönemi de burada başladı. Paderborn'u üçüncü ligden Bundesliga'ya taşıdı ve 2019'da Rangnick'in yerine RB Leipzig'e çağrıldı. Rangnick'le birlikte 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükseldi. Aynı yıl, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala istifa etti.

Ardından Eintracht Frankfurt'a gitti. Burada dört yılda, 2022'de Avrupa Ligi şampiyonluğuna ve 2025'te üçüncülüğe uzanan bir süreç inşa etti. Frankfurt'ta yetenekleri keşfedip çok yüksek bedellere satma becerisini de gösterdi.