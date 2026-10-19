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Milan'da Head Football görevi için öne çıkan Marcus Krosche kimdir? Değerini artırdığı tüm yetenekler

AC Milan

Milan'ın Krosche'yi seçmesinin nedeni: Yetenekleri keşfedip geliştiriyor, ardından çok yüksek bedellere satıyor

Markus Krosche, Milan için futbol direktörlüğü görevinde bir numaralı aday hâline geldi. Nihai anlaşma artık çok yakın. Eintracht Frankfurt'un güçlü direnci geçen yaz görüşmeleri yavaşlatmıştı ancak şimdi şartlar daha elverişli görünüyor: Gerry Cardinale, yeni bir futbol direktörü göreve getirmek için harekete geçmeye karar verdi ve Alman yöneticinin adaylığı açık ara en somut seçenek. Bunda, 46 yaşındaki yöneticinin sunduğu istifanın Alman kulübü tarafından kabul edilmesi de etkili.

MILAN, KROSCHE İLE MALİ ŞARTLARDA ANLAŞTI: ANLAŞMANIN TAMAMLANMASI İÇİN NE EKSİK?

  • KROSCHE KİMDİR?

    Yönetici olmadan önce orta saha oyuncusu olan Krosche, futbol hayatına Werder Bremen altyapısında başladı ve daha sonra Paderborn'un simge isimlerinden biri oldu.

    Futbolu bıraktığı yıl Paderborn'un ikinci takımının başına geçerek teknik direktörlüğe adım attı. Ardından eski takım arkadaşı ve teknik direktörü Roger Schmidt'in peşinden Bayer Leverkusen'e giderek yeni bir maceraya atıldı.

    Burada iki yıldan az kaldı ve Mart 2017'de Leverkusen tarafından görevine son verildi. Paderborn'a sportif direktör olarak döndü; futboldaki üçüncü dönemi de burada başladı. Paderborn'u üçüncü ligden Bundesliga'ya taşıdı ve 2019'da Rangnick'in yerine RB Leipzig'e çağrıldı. Rangnick'le birlikte 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükseldi. Aynı yıl, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala istifa etti.

    Ardından Eintracht Frankfurt'a gitti. Burada dört yılda, 2022'de Avrupa Ligi şampiyonluğuna ve 2025'te üçüncülüğe uzanan bir süreç inşa etti. Frankfurt'ta yetenekleri keşfedip çok yüksek bedellere satma becerisini de gösterdi.

  • Takımdan ayrılacak oyuncuların transferleri açısından da önemli

    Krosche, Bundesliga'da oyuncu satışlarından kâr elde etmenin adeta kralı oldu. Kolo Muani ve Marmoush satışları buna örnek: Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen iki oyuncu, sırasıyla 95 milyon karşılığında PSG'ye ve 75 milyon karşılığında Manchester City'ye satıldı. Ekitike'yi de unutmamak gerek. PSG'den 30 milyonun üzerinde bir bedelle alınan oyuncu, Liverpool'a 95 milyona satıldı. Bir de Pacho var. Antwerp'te keşfedilip 13 milyon karşılığında Almanya'ya getirilen oyuncu, daha sonra 40 milyona PSG'ye satıldı. Bu, Milan'ın geçen yaz eksikliğini hissettiği bir özellikti.

  • KEŞFEDİLEN DİĞER YETENEKLER

    Onun yönetimindeki önemli hamleler arasında yaklaşık 20 milyon avroya alınan ve daha sonra Chelsea'ye yaklaşık 60 milyon avroya satılan Nkunku yer alıyor. Leipzig'de Dani Olmo'yu yaklaşık 35 milyon avroya transfer edip tahmini değerini 60 milyon avronun üzerine çıkardı. Dominik Szoboszlai'yi de unutmamak gerek: Yaklaşık 36 milyon avroya alındı ve yaklaşık 72 milyon avroya satıldı/değeri bu seviyeye çıkarıldı. Sıradaki isim Ebnoutalib olabilir. Daha önce İtalya'da Perugia forması giyen oyuncu, Almanya ikinci ligindeki Elvesberg'de keşfedildi. 8 milyon avroya transfer edilen Ebnoutalib, şimdiden 6 Bundesliga maçında 5 gol attı ve onu Almanya kadrosuna çağıran Klopp'un beğenisini kazandı. Nathaniel Brown: Nürnberg'den yaklaşık 3,5 ila 5,5 milyon avroya alındı ve 2026 yazında 50 milyon avro sabit ücret ve 5 milyon avro bonus karşılığında Bayern Münih'e satıldı.

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