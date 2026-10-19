Markus Krosche, Milan için futbol direktörlüğü görevinde bir numaralı aday hâline geldi. Nihai anlaşma artık çok yakın. Eintracht Frankfurt'un güçlü direnci geçen yaz görüşmeleri yavaşlatmıştı ancak şimdi şartlar daha elverişli görünüyor: Gerry Cardinale, yeni bir futbol direktörü göreve getirmek için harekete geçmeye karar verdi ve Alman yöneticinin adaylığı açık ara en somut seçenek. Bunda, 46 yaşındaki yöneticinin sunduğu istifanın Alman kulübü tarafından kabul edilmesi de etkili.
MILAN, KROSCHE İLE MALİ ŞARTLARDA ANLAŞTI: ANLAŞMANIN TAMAMLANMASI İÇİN NE EKSİK?