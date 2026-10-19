Milan'da Head Football görevi için en güçlü aday Marcus Krosche kim? Değerini artırdığı tüm yetenekler

Yönetici olmadan önce orta saha oyuncusu olan Krosche, futbol hayatına Werder Bremen altyapısında başladı, ardından Paderborn'un simge isimlerinden biri oldu.

Futbolculuktan antrenörlüğe geçişi, kariyerini noktaladığı yıl Paderborn'un ikinci takımının başına geçmesiyle başladı. Ardından eski takım arkadaşı ve teknik direktör Roger Schmidt'i Bayer Leverkusen'de takip ederek yeni bir maceraya atıldı.

Mart 2017'de Leverkusen tarafından görevine son verilene kadar burada iki yıldan kısa süre kaldı. Sportif direktör olarak Paderborn'a döndü ve futbol kariyerinin üçüncü dönemi burada başladı. Paderborn'u üçüncü ligden Bundesliga'ya taşıdı. 2019'da Rangnick'in yerine RB Leipzig'e çağrıldı. Kulüple 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi; aynı yıl sözleşmesinin bitimine bir yıl kala istifa etti.

Ardından Eintracht Frankfurt'a gitti. Burada dört yılda, 2022'de Avrupa Ligi şampiyonluğuna ve 2025'te üçüncülüğe uzanan bir süreç inşa etti. Frankfurt'ta yetenekleri keşfedip yüksek bedellerle satma becerisini de gösterdi.