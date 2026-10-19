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krosche milanGetty Images
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Milan'da Head Football görevi için en güçlü aday Marcus Krosche kim? Değerini artırdığı tüm yetenekler

AC Milan
Transfers
Eintracht Frankfurt

Milan, Krosche’yi neden seçti? Yetenekleri keşfedip parlatıyor, ardından yüksek bedellere satıyor

Markus Krosche, Milan için Head of Football pozisyonundaki bir numaralı aday hâline geldi. Nihai anlaşma artık çok yakın. Geçen yaz Eintracht Frankfurt'un kararlı direnci görüşmeleri sekteye uğratmıştı, ancak şimdi şartlar daha elverişli görünüyor: Gerry Cardinale, yeni bir Head of Football görevlendirmek için harekete geçmeye karar verdi ve Alman yöneticinin adaylığı şu anda en somut seçenek. 46 yaşındaki yöneticinin istifasını sunmuş ve Alman kulübünün de bu istifayı kabul etmiş olması da bunda etkili.

MILAN, KROSCHE İLE MALİ KONULARDA ANLAŞTI: İMZALAR İÇİN NE EKSİK?

  • KROSCHE KİMDİR?

    Yönetici olmadan önce orta saha oyuncusu olan Krosche, futbol hayatına Werder Bremen altyapısında başladı, ardından Paderborn'un simge isimlerinden biri oldu.

    Futbolculuktan antrenörlüğe geçişi, kariyerini noktaladığı yıl Paderborn'un ikinci takımının başına geçmesiyle başladı. Ardından eski takım arkadaşı ve teknik direktör Roger Schmidt'i Bayer Leverkusen'de takip ederek yeni bir maceraya atıldı.

    Mart 2017'de Leverkusen tarafından görevine son verilene kadar burada iki yıldan kısa süre kaldı. Sportif direktör olarak Paderborn'a döndü ve futbol kariyerinin üçüncü dönemi burada başladı. Paderborn'u üçüncü ligden Bundesliga'ya taşıdı. 2019'da Rangnick'in yerine RB Leipzig'e çağrıldı. Kulüple 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi; aynı yıl sözleşmesinin bitimine bir yıl kala istifa etti.

    Ardından Eintracht Frankfurt'a gitti. Burada dört yılda, 2022'de Avrupa Ligi şampiyonluğuna ve 2025'te üçüncülüğe uzanan bir süreç inşa etti. Frankfurt'ta yetenekleri keşfedip yüksek bedellerle satma becerisini de gösterdi.

  • Giden oyuncuların transferleri açısından da önemli

    Krosche, Bundesliga'da oyuncu satışlarından kâr elde etmenin neredeyse kralı hâline geldi. Kolo Muani ve Marmoush'un satışları bunun için yeterli: İkisi de bonservis bedeli ödenmeden alındı; ardından sırasıyla 95 milyon karşılığında PSG'ye ve 75 milyon karşılığında Manchester City'ye satıldı. Ekitike'yi de unutmamak gerek. PSG'den 30 milyonun üzerinde bir bedelle alınan oyuncu, Liverpool'a 95 milyona satıldı. Bir de Pacho var. Antwerp'te keşfedilip 13 milyona Almanya'ya getirildi, ardından PSG'ye 40 milyona satıldı. Bu, Milan'ın geçen yaz eksikliğini yaşadığı bir özellikti.

  • KEŞFEDİLEN DİĞER YETENEKLER

    Onun yönetimindeki dönemin kilometre taşları arasında yaklaşık 20 milyon euroya transfer edilip ardından yaklaşık 60 milyon euroya Chelsea'ye satılan Nkunku yer alıyor. Leipzig'de Dani Olmo'yu yaklaşık 35 milyon euroya transfer etti ve oyuncunun tahmini değerini 60 milyon euro ve üzerine çıkardı. Dominik Szoboszlai'yi de unutmamak gerek: Yaklaşık 36 milyon euroya transfer edilen oyuncu, 72 milyon euro civarında bir bedelle satıldı/değerlendi. Sıradaki isim Ebnoutalib olabilir. Daha önce İtalya'da Perugia forması giyen oyuncu, Almanya ikinci ligindeki Elvesberg'de keşfedildi. 8 milyon euroya transfer edilen Ebnoutalib, Bundesliga'da 6 maçta 5 gol attı ve onu Almanya Millî Takımı'na çağıran Klopp'u da etkiledi. Nathaniel Brown: Nürnberg'den yaklaşık 3,5-5,5 milyon euroya transfer edildi ve 2026 yazında 50 milyon euro sabit bedel + 5 milyon euro bonus karşılığında Bayern Münih'e satıldı.

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