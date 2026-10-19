Milan'da Head Football görevi için en güçlü aday Marcus Krosche kim? Değerini artırdığı tüm yetenekler

Markus Krosche, Milan için Head of Football pozisyonundaki bir numaralı aday hâline geldi. Nihai anlaşma artık çok yakın. Geçen yaz Eintracht Frankfurt'un kararlı direnci görüşmeleri sekteye uğratmıştı, ancak şimdi şartlar daha elverişli görünüyor: Gerry Cardinale, yeni bir Head of Football görevlendirmek için harekete geçmeye karar verdi ve Alman yöneticinin adaylığı şu anda en somut seçenek. 46 yaşındaki yöneticinin istifasını sunmuş ve Alman kulübünün de bu istifayı kabul etmiş olması da bunda etkili.
MILAN, KROSCHE İLE MALİ KONULARDA ANLAŞTI: İMZALAR İÇİN NE EKSİK?