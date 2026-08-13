Rafael Leao şu an itibarıyla Ruben Amorim'in gönderilip transfer listesine konulacak oyuncular arasında gördüğü isimler arasında yer almıyor. Portekizli oyuncunun adı, Milan teknik direktörünün bugün Milanello'da Milan sahibi Gerry Cardinale ile gerçekleştirdiği görüşmede gündeme gelmedi. Cardinale, bu kez de helikopterle geldi ve takımın teknik geleceğine dair net fikirlerle ayrıldı.

Buna rağmen eski Lille oyuncusunun başrolde olduğu durumun bugün itibarıyla hâlâ kapanmış olduğu söylenemez ve dolayısıyla taraflar arasında son bir resmi adım, konuyu bir kez ve herkes için netliğe kavuşturmak adına mülkiyetle doğrudan bir görüşme gerekecek.



