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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Milan'da hafta başında Leao ile Cardinale arasında yüz yüze bir görüşme planlanıyor: kalacak mı gidecek mi

AC Milan
R. Leao

Milan patronu, bire bir bir görüşmede olası her türlü polemiği kapatmak istiyor. Ayrılmak isterse, Leao geçerli bir teklif sunmak zorunda kalacak.

Rafael Leao şu an itibarıyla Ruben Amorim'in gönderilip transfer listesine konulacak oyuncular arasında gördüğü isimler arasında yer almıyor. Portekizli oyuncunun adı, Milan teknik direktörünün bugün Milanello'da Milan sahibi Gerry Cardinale ile gerçekleştirdiği görüşmede gündeme gelmedi. Cardinale, bu kez de helikopterle geldi ve takımın teknik geleceğine dair net fikirlerle ayrıldı.

Buna rağmen eski Lille oyuncusunun başrolde olduğu durumun bugün itibarıyla hâlâ kapanmış olduğu söylenemez ve dolayısıyla taraflar arasında son bir resmi adım, konuyu bir kez ve herkes için netliğe kavuşturmak adına mülkiyetle doğrudan bir görüşme gerekecek.


  • Karşı karşıya programda

    Sky Sport’un aktardığına göre gelecek haftanın başında Rafael Leao, Gerry Cardinale ile yüz yüze görüşecek. Milan’ı kontrol eden RedBird Capitals’ın bir numarası tarafından bizzat talep edilen bu görüşmede, geçmişteki açıklamaların yanı sıra özellikle Portekizli oyuncunun bugünü ve geleceğiyle ilgili gündeme son noktanın konulması hedefleniyor.

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  • İçeride mi, dışarıda mı? Peki hangi şartlarda?

    Cardinale, Leao'ya hedefin herkesin uzlaşacağı, ya siyah ya beyaz olacak bir çözüm bulmak olması gerektiğini yineleyecek.

    Eğer ayrılık olacaksa (Portekizlinin hava değişikliği isteğini şu ana kadar tatmin etmeyen bir transfer dönemine rağmen) bu, kulübün taleplerini karşılayacak 50-60 milyonluk bir teklif karşılığında olmalı.

    Eğer kalacaksa, o zaman Milan kadrosuna tam olarak yeniden dahil edilmesi kesin olmalı; son 4 ayda yaşananlar nedeniyle yalnızca kulüple değil, takım arkadaşlarıyla da gerekli açıklık sağlanmalı.



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