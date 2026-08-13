Rafael Leao şu an itibarıyla Ruben Amorim'in gözden çıkarıp satış listesine koymayı düşündüğü oyuncular arasında yer almıyor. Portekizli oyuncunun adı, Milan teknik direktörünün bugün Milanello'da kulübün sahibi Gerry Cardinale ile yaptığı görüşmede gündeme gelmedi. Cardinale bu kez de helikopterle geldi ve takımın teknik geleceğine dair net fikirlerle ayrıldı.

Buna rağmen eski Lille oyuncusunun merkezinde olduğu mesele bugün itibarıyla hâlâ kapanmış sayılmaz ve bu nedenle taraflar arasında, meseleyi bir kez ve tamamen netleştirmek için, mülkiyetle doğrudan bir görüşme şeklinde son bir resmi adım gerekecek. Ayrıca Leao, Manchester United ile oynanacak hazırlık maçına gitmeyecek, ancak Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre bunun nedeni fiziksel durumuyla ilgili.



