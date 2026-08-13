18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
cm grafica leao milan perth
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Milan’da hafta başında Leao ile Cardinale arasında yüz yüze bir görüşme planlanıyor: bu, ya tamam ya devam olacak. Manchester United ile oynanacak hazırlık maçı için kadroya çağrılmadı

AC Milan
R. Leao

Milan Başkanı, olası tüm polemiklere bire bir bir görüşmeyle son vermek istiyor. Ayrılmak isterse, Leao geçerli bir teklif sunmak zorunda kalacak.

Rafael Leao şu an itibarıyla Ruben Amorim'in gözden çıkarıp satış listesine koymayı düşündüğü oyuncular arasında yer almıyor. Portekizli oyuncunun adı, Milan teknik direktörünün bugün Milanello'da kulübün sahibi Gerry Cardinale ile yaptığı görüşmede gündeme gelmedi. Cardinale bu kez de helikopterle geldi ve takımın teknik geleceğine dair net fikirlerle ayrıldı.

Buna rağmen eski Lille oyuncusunun merkezinde olduğu mesele bugün itibarıyla hâlâ kapanmış sayılmaz ve bu nedenle taraflar arasında, meseleyi bir kez ve tamamen netleştirmek için, mülkiyetle doğrudan bir görüşme şeklinde son bir resmi adım gerekecek. Ayrıca Leao, Manchester United ile oynanacak hazırlık maçına gitmeyecek, ancak Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre bunun nedeni fiziksel durumuyla ilgili.


  • Karşı karşıya maç programda

    Sky Sport’un aktardığına göre gelecek haftanın başında Rafael Leao, Gerry Cardinale ile yüz yüze görüşecek. Bu görüşme, Milan’ı kontrol eden RedBird Capitals’ın bir numarası tarafından, geçmiş açıklamalarla ilgili meseleyi ama özellikle de Portekizlinin bugünü ve geleceğini ilgilendiren konuyu noktalamaya çalışmak için bizzat talep edildi.

    • Reklam

  • İçeride mi dışarıda mı? Peki hangi koşullarda?

    Cardinale, Leao’ya hedefin herkesin üzerinde uzlaşacağı ve siyah ya da beyaz kadar net bir çözüm bulmak olması gerektiğini yineleyecek.

    Eğer ayrılık olacaksa (Portekizlinin değişiklik isteğini şimdiye kadar karşılamayan bir transfer dönemine rağmen) bunun, kulübün taleplerini karşılayacak 50-60 milyonluk bir teklif karşılığında olması gerekecek.

    Eğer kalacaksa, o zaman Milan kadrosuna tam olarak yeniden dahil edilmesi kesin olmalı; son 4 ayda yaşananlar nedeniyle yalnızca kulüple değil, takım arkadaşlarıyla da açıklığa kavuşturulması gereken konular var.

  • Manchester United'a karşı sahada yok

    Görüşme beklenirken, Leao yine de Milan’ın 15 Ağustos’ta Polonya’da Manchester United’a karşı oynayacağı bir sonraki hazırlık maçında forma giymeyecek.

    Gazzetta dello Sport’un aktardığına göre forvet oyuncusunun kas problemi var ve hazırlık maçına yetişmesi imkansız olmakla kalmıyor, kanat oyuncusunun 23 Ağustos’ta Torino’ya karşı oynanacak lig başlangıcında da forma giyip giyemeyeceği şüpheli.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin



Club Friendlies
M. United crest
M. United
MUN
AC Milan crest
AC Milan
MIL