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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Milan’da Gonçalo Ramos için rahat nefes: MR sonucu negatif. Chukwueze’nin kalçasına enjeksiyonlar yapıldı; 10-15 gün sonra yeniden değerlendirilecek

AC Milan
G. Ramos
S. Chukwueze
Serie A

AC Milan’daki iki sakat oyuncunun durumuna ilişkin yeni bilgiler geldi: Tüm son gelişmeler.

Son saatlerde Milan için çeşitli sorunlar ortaya çıktı: Gonçalo Ramos ve Samu Chukwueze sakatlıkları, Milan'ın Serie A ve Avrupa Ligi planlarını zorlaştırdı. Peki ne zaman dönecekler? Milan, yaptığı açıklamayla duruma açıklık getirdi:


Gonçalo Ramos

Sol baldırında hissettiği yorgunluğun değerlendirilmesi için görüntüleme tetkiklerinden geçirildi. MR sonucu negatif çıktı.


Samuel Chukwueze

Sol kalçasındaki sorun için uzman görüşüne başvuruldu ve infiltrasyon tedavisine başladı. Durumunun seyrini değerlendirmek üzere 10 ila 15 gün içinde yeniden kontrol edilmesi planlanıyor.



  • AMORIM'İN SÖZLERİ

    Bournemouth maçı öncesinde teknik direktör Ruben Amorim de sakatlıklar hakkında konuştu: "Chukwueze için bilemiyorum, onun durumu Ramos'unkinden farklı. Ramos'unki küçük bir şey, sadece tedbir amaçlı. Yalnızca biraz kas sertliği hissetti. Ama hazırlıklıyız"

  • SAKATLIKLAR

    Dolayısıyla Milan'da sakat oyuncuların sayısı giderek artıyor. Samuel Chukwueze, Atalanta karşısında kazanılan maçın ardından sol kalçasında ağrı hissetti. Önümüzdeki saatlerde uzman muayenesinden geçecek olan oyuncu, uzun süre sahalardan uzak kalabilir. 2027'de sahalara dönecek isimler ise uyluk fleksör kasında tendonun da kısmen etkilendiği bir yaralanma nedeniyle forma giyemeyen Matteo Gabbia ile ayak bileğinden ameliyat olan Alexis Saelemaekers (ayak bileği ameliyatının ardından ancak 2027'de dönmesi bekleniyor).


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