Son saatlerde Milan için çeşitli sorunlar ortaya çıktı: Gonçalo Ramos ve Samu Chukwueze sakatlıkları, Milan'ın Serie A ve Avrupa Ligi planlarını zorlaştırdı. Peki ne zaman dönecekler? Milan, yaptığı açıklamayla duruma açıklık getirdi:





Gonçalo Ramos

Sol baldırında hissettiği yorgunluğun değerlendirilmesi için görüntüleme tetkiklerinden geçirildi. MR sonucu negatif çıktı.





Samuel Chukwueze

Sol kalçasındaki sorun için uzman görüşüne başvuruldu ve infiltrasyon tedavisine başladı. Durumunun seyrini değerlendirmek üzere 10 ila 15 gün içinde yeniden kontrol edilmesi planlanıyor.







