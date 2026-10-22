Son saatlerde Milan için çeşitli sorunlar ortaya çıktı: Gonçalo Ramos ve Samu Chukwueze'nin sakatlıkları, Milan'ın Serie A ve Avrupa Ligi öncesindeki planlarını zorlaştırdı. Peki ne zaman dönecekler? Milan, yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi:





Gonçalo Ramos

Sol baldırında hissettiği yorgunluğu değerlendirmek için görüntüleme tetkiklerinden geçirildi. MR sonucunda olumsuz bir bulguya rastlanmadı.





Samuel Chukwueze

Sol kalçasındaki sorun için uzman görüşü alındı ve enjeksiyon tedavisine başladı. Durumunun seyrini değerlendirmek üzere 10 ila 15 gün içinde yeniden kontrol edilmesi planlanıyor.







