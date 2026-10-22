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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Milan'da Gonçalo Ramos için rahat nefes: MR sonucu negatif. Chukwueze'nin kalçasına enjeksiyonlar uygulandı, durumu 10-15 gün içinde yeniden değerlendirilecek

AC Milan
G. Ramos
S. Chukwueze
Serie A

AC Milan'da sakatlığı bulunan iki oyuncunun durumuna ilişkin yeni bilgiler geldi: Son gelişmeler.

Son saatlerde Milan için çeşitli sorunlar ortaya çıktı: Gonçalo Ramos ve Samu Chukwueze'nin sakatlıkları, Milan'ın Serie A ve Avrupa Ligi öncesindeki planlarını zorlaştırdı. Peki ne zaman dönecekler? Milan, yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi:


Gonçalo Ramos

Sol baldırında hissettiği yorgunluğu değerlendirmek için görüntüleme tetkiklerinden geçirildi. MR sonucunda olumsuz bir bulguya rastlanmadı.


Samuel Chukwueze

Sol kalçasındaki sorun için uzman görüşü alındı ve enjeksiyon tedavisine başladı. Durumunun seyrini değerlendirmek üzere 10 ila 15 gün içinde yeniden kontrol edilmesi planlanıyor.



  • AMORIM'İN SÖZLERİ

    Teknik direktör Ruben Amorim de Bournemouth maçı öncesinde sakatlıklar hakkında konuştu: "Chukwueze için bilmiyorum, onun sakatlığı Ramos'unkinden farklı. Ramos'unki küçük bir şey, sadece tedbir amaçlı. Kasında sadece biraz sertlik hissetti. Ama hazırlıklıyız"

  • SAKATLIKLAR

    Milan'da sakatlık listesi giderek kabarıyor. Samuel Chukwueze, Atalanta'ya karşı kazanılan maçın ardından sol kalçasında ağrı hissetti. Önümüzdeki saatlerde uzman doktor muayenesinden geçecek olan oyuncu, uzun süre sahalardan uzak kalabilir. Uyluk fleksör kasında tendonun da kısmen etkilendiği bir lezyon nedeniyle forma giyemeyen Matteo Gabbia, ve Alexis Saelemaekers ise ancak 2027'de dönecek. Saelemaekers ayak bileğinden ameliyat edildi ve bu ameliyatın ardından dönüşü ancak 2027'de bekleniyor.


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