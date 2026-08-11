Milan’da Gimenez, Porto’ya yakın: Farioli ile temas. Camarda’da neler oluyor

Santi Gimenez'in geleceği Milan'dan giderek uzaklaşıyor, Porto'ya ise giderek yaklaşıyor. Meksikalı forvetin, sadece 18 ay önce geldiği Milan macerası artık sona yaklaşmış gibi görünüyor. Portekiz kulübü, eski Feyenoord oyuncusunu Portekiz'e götürmek için Milan ile resmi temaslara başladı ve görüşmeler hızla ilerliyor.





İlk geri dönüşler olumlu ve taraflar net bir yönde ilerliyor gibi görünüyor: 20 milyon euro civarında satın alma opsiyonuyla kiralama. Porto, oyuncunun da transfere sıcak bakması sayesinde bu operasyon üzerinde kararlılıkla çalışıyor. SportMediaset'in haberine göre, Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, Gimenez ile şimdiden bir görüşme yaptı ve Meksikalı oyuncudan Portekiz'e transfer için tam onay aldı. Bu önemli gelişme, zaten somut şekilde ilerleyen görüşmeleri daha da hızlandırabilir.



