18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Milan’da Gimenez, Porto’ya yakın: Farioli ile temas. Camarda’da neler oluyor

AC Milan
Transfers
FC Porto
S. Gimenez
F. Camarda

Meksikalı forvetin Porto’ya transferi yakınlaşıyor ve Milan, Ramos’un yeni yedeğini aramaya başlıyor

Santi Gimenez'in geleceği Milan'dan giderek uzaklaşıyor, Porto'ya ise giderek yaklaşıyor. Meksikalı forvetin, sadece 18 ay önce geldiği Milan macerası artık sona yaklaşmış gibi görünüyor. Portekiz kulübü, eski Feyenoord oyuncusunu Portekiz'e götürmek için Milan ile resmi temaslara başladı ve görüşmeler hızla ilerliyor.


İlk geri dönüşler olumlu ve taraflar net bir yönde ilerliyor gibi görünüyor: 20 milyon euro civarında satın alma opsiyonuyla kiralama. Porto, oyuncunun da transfere sıcak bakması sayesinde bu operasyon üzerinde kararlılıkla çalışıyor. SportMediaset'in haberine göre, Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli, Gimenez ile şimdiden bir görüşme yaptı ve Meksikalı oyuncudan Portekiz'e transfer için tam onay aldı. Bu önemli gelişme, zaten somut şekilde ilerleyen görüşmeleri daha da hızlandırabilir.


  • MENAJERLER İŞ BAŞINDA

    Bu sırada Bebote’nin menajerleri, anlaşmanın son detaylarını netleştirmek ve mümkün olan en kısa sürede beyaz dumanı görmek için Porto ile sürekli temas halinde. Tarafların niyeti net görünüyor ve sürpriz olmazsa Gimenez yakında Milanello’ya veda edebilir. Ancak Meksikalı oyuncunun olası ayrılığı, Milan’ın transfer piyasasında kaçınılmaz olarak başka bir ihtiyacını da gündeme getirecek. Milan, yeni bir santrfor arayışına yeniden dönebilir; belki de transfer döneminin son günlerinde elde kalan fırsatları değerlendirerek.


    Gimenez’in ayrılığıyla birlikte, as oyuncu Gonçalo Ramos’un arkasında yalnızca Francesco Camarda kalacak. Geleceği çok parlak bir yetenek, ancak böylesine hassas bir rolde tüm sezonun yükünü tek başına taşımak için hâlâ fazla ham görülebilir. Dolayısıyla Gimenez için Portekiz her geçen gün daha da yakın. Milan içinse forvet transfer piyasasında yeni bir sayfa açılabilir.


    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
M. United crest
M. United
MUN
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Portugal Lig
Rio Ave crest
Rio Ave
RA
FC Porto crest
FC Porto
POR