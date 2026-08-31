Belgrad’da bu çocuğun geleceği konusunda hiçbir şüphe yok. Öyle ki kulübün sportif direktörü Mitar Mrkela, özellikle Inter cephesinden bakıldığında oldukça ağır bir benzetmede bulundu: "Kostov, kendi yaşındaki diğer tüm oyunculardan daha iyi futbol oynuyor, son yıllar için söyleyemem ama belki de Dejan Stankovic’ten beri. 17 yaşında olmasına rağmen şimdiden birçok önemli maçı belirledi. Kalite açısından inanılmaz bir oyuncu ve hâlâ gelişiyor. Ligde 9 gol attı, 7 asist yaptı ve orta saha oyuncusu olarak hem savunma hem de hücum fazına büyük katkı veriyor. Rakamları harika ve bence futbolumuz için yeni bir rekor transfer olacak".