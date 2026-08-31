Kostov, Kızılyıldız'ın yetiştirdiği son mücevher. 10 numara pozisyonunda oynayan, 2008 doğumlu oyuncu, bir buçuk yıldır Doğu Avrupa'nın en önemli takımlarından birinde ilk 11'in değişmez isimlerinden biri. Arsenal ve Borussia Dortmund onu uzun süredir takip ediyor, Inter ise onunla uzun süre ilgilendi ancak bu ilgiyi somut bir hamleyle sonuçlandırmadı. Şimdi İtalyan kulüpleri arasında ona en çok ilgi gösteren takım Milan, ancak daha çok gelecek sezon için: fikir, onu kışın bağlayıp Milano'ya ancak sezon bittikten sonra getirmek. Proje iddialı ve zor ama başarıya ulaşma ihtimali yüksek.
Çeviri:
Milan’da gelecek için hamle Kostov: Kızılyıldız’ın mücevheri Amorim’i ve scout ekibini ikna etti
Kolarov ile temaslar
Kostov bu sezona doğru bir başlangıç yaptı ve Sırbistan 1. Ligi'nde çıktığı ilk üç maçta üç gol attı. Oyuncunun menajeri, Cristian Chivu'nun yardımcısı Alexander'ın kardeşi Nikola Kolarov ve Milan birkaç aydır onunla temas halinde. Fiyatı ve olası gelişmeleri araştırıyor: Kızılyıldız'ın başlangıç talebi 20 milyon euro. Açıkçası azımsanacak bir rakam değil.
Stankovic’ten bu yana en güçlüsü
Belgrad’da bu çocuğun geleceği konusunda hiçbir şüphe yok. Öyle ki kulübün sportif direktörü Mitar Mrkela, özellikle Inter cephesinden bakıldığında oldukça ağır bir benzetmede bulundu: "Kostov, kendi yaşındaki diğer tüm oyunculardan daha iyi futbol oynuyor, son yıllar için söyleyemem ama belki de Dejan Stankovic’ten beri. 17 yaşında olmasına rağmen şimdiden birçok önemli maçı belirledi. Kalite açısından inanılmaz bir oyuncu ve hâlâ gelişiyor. Ligde 9 gol attı, 7 asist yaptı ve orta saha oyuncusu olarak hem savunma hem de hücum fazına büyük katkı veriyor. Rakamları harika ve bence futbolumuz için yeni bir rekor transfer olacak".
Özellikler
Kostov, 18 yaşında geleceğe dönük olarak en iyi Sırp yetenek kabul ediliyor. Kısa ve uzun oynayabiliyor, karakter sahibi ve uygulama hızı yüksek. Kızılyıldız A takımında, rakip ceza sahasına koşular atma becerisinden yararlanmak için iç orta saha olarak birçok maçta oynadı ancak asıl mevkisi 10 numara ve en rahat olduğu bölge de hücumun merkezi. Milan onu bir yıldır takip ediyor ve önümüzdeki aylarda Kızılyıldız ile görüşmelerde ilerlemek için son şüphelerini giderecek.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun