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Milan'da Fofana Sevilla'yı da kazandı: Valencia karşısında müthiş performans, taraftarlar Fransız orta saha oyuncusuna şimdiden hayran oldu

AC Milan

Milan'da Fofana, transfer döneminin bitimine bir saat kala Sevilla'ya geçti: Fransız orta saha oyuncusu La Liga'da çok olumlu bir etki yarattı

Youssouf Fofana'nın yazı adeta bir lunapark gibi duygularla geçti: Amorim ile yeniden orta sahada oynama arzusundan, Portekizli teknik adamın sezonun başlamasına tam 3 hafta kala onu teknik projesinin dışında bırakma kararına kadar.

Monaco'nun eski oyuncusu, Galatasaray'ın teklifini uzun süre değerlendirdikten sonra Lyon'a söz vermişti ancak transfer döneminin son gününde kelimenin tam anlamıyla her şey yaşandı: saat 13.00'te Milan, 1999 doğumlu oyuncunun maaşının paylaşımı konusunda Fransız kulübüyle anlaşmaya vardı. Her şey tamam mı? Ne gezer; çünkü Lyon, Tagliafico'nun Atletico Madrid'e transferini sonuçlandıramadı ve saat 18.45 civarında Milan'a, maaş bütçesinde yer olmadığı için Fofana'nın tescil işlemini gerçekleştiremeyeceğini bildirdi.


Monaco'nun eski oyuncusu, son anda gelecek bir telefonu beklemeye devam etti ve bu çağrı saat 19.15 civarında geldi: Hattın diğer ucunda Sevilla vardı ve 'evet' hemen çıktı, tüm bürokratik işlemleri tamamlamak için çok az zaman vardı. O 45 dakika, Fofana'nın sezon hikâyesini değiştirdi; artık İspanya'da fark yaratabilir. Ve eğer günaydın sabah oluyorsa...

  • İkna edici başlangıç

    Sevilla, transfer döneminin son gününde mutlaka bir orta saha oyuncusu almak zorundaydı ancak sınırlı bir bütçeyle bu kadar iddialı planları yoktu. Ama transfer piyasası bu tür hikâyeleri de sunuyor; koşarak binilmesi gereken ve tarihin akışını değiştirebilecek trenler gibi: Fofana, bedelsiz kiralık olarak Endülüs kulübüne imza attı ve maaşının yüzde 50’den fazlasını Milan üstlendi.

    La Liga’daki ilk maçına 6 Eylül’de Espanyol deplasmanında çıktı: Son yarım saatte oyuna giren Fofana, gole çok yaklaştı ve genel olarak 1-1 sona eren maçta oldukça ikna edici bir performans ortaya koydu.

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  • Valencia karşısında maçın en iyisi

    Fofana’nın La Liga macerasının başlangıcına ünlem dün Sevilla’nın Valencia’yı 1-0 mağlup ettiği galibiyette geldi: maça ilk 11’de başlayan eski Monaco oyuncusu, sahanın en iyisi düzeyinde çok üst seviye bir performans ortaya koydu.

    Ortaya çıkan veriler bunu açıkça gösteriyor: paslarda %90 isabet, başarılı uzun paslarda %100, savunma fazında 6 top kazanımı, 8 top kapma ve toplam 3 isabetli şut. Fofana, İspanya’nın önde gelen tüm spor gazetelerinden 7 puan aldı.

  • Taraftarlar Fofana için heyecanlı

    "Tam anlamıyla bir performans", "Harika bir orta saha oyuncusu aldık" ifadeleri, Sevilla taraftarlarının X'te en çok kullandığı yorumlar arasında yer alıyor. Fofana, Endülüs ekibinin taraftarlarının kalbine şimdiden girdi; geleceği ise hâlâ tamamen yazılmayı bekliyor. Milan ile Sevilla, satın alma opsiyonu için doğru değerleme üzerinde anlaşmaya vakit olmadığı için transferi şartsız kiralık olarak tamamladı ancak iki kulübün sezon sonunda yeniden görüşmesi ihtimal dışı değil.

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