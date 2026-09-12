Youssouf Fofana'nın yazı adeta bir lunapark gibi duygularla geçti: Amorim ile yeniden orta sahada oynama arzusundan, Portekizli teknik adamın sezonun başlamasına tam 3 hafta kala onu teknik projesinin dışında bırakma kararına kadar.

Monaco'nun eski oyuncusu, Galatasaray'ın teklifini uzun süre değerlendirdikten sonra Lyon'a söz vermişti ancak transfer döneminin son gününde kelimenin tam anlamıyla her şey yaşandı: saat 13.00'te Milan, 1999 doğumlu oyuncunun maaşının paylaşımı konusunda Fransız kulübüyle anlaşmaya vardı. Her şey tamam mı? Ne gezer; çünkü Lyon, Tagliafico'nun Atletico Madrid'e transferini sonuçlandıramadı ve saat 18.45 civarında Milan'a, maaş bütçesinde yer olmadığı için Fofana'nın tescil işlemini gerçekleştiremeyeceğini bildirdi.





Monaco'nun eski oyuncusu, son anda gelecek bir telefonu beklemeye devam etti ve bu çağrı saat 19.15 civarında geldi: Hattın diğer ucunda Sevilla vardı ve 'evet' hemen çıktı, tüm bürokratik işlemleri tamamlamak için çok az zaman vardı. O 45 dakika, Fofana'nın sezon hikâyesini değiştirdi; artık İspanya'da fark yaratabilir. Ve eğer günaydın sabah oluyorsa...