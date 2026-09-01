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Milan'da Fofana, Lyon maçında yok: Fransız orta saha için Beşiktaş ve Fenerbahçe yeniden devrede

AC Milan

Milan: Fofana'nın Lyon'a transferi iptal oldu, işte yaşananlar

Tam final düzlükte çok çarpıcı bir gelişme yaşandı: Lyon, öğle saatlerinde Milan ile anlaşmaya varmasına rağmen Youssouf Fofana’yı lisansa kaydedemedi. Fransız kulübünün FIFA kaynaklı karmaşık ve katı kısıtlamaları bulunuyor ve maaş bütçesinde yer açmak için bir diğer Fofana olan Malick’in transferiyle çıkış yapması gerekiyordu, ancak bu ayrılık gecikiyor.

  • ANLAŞMA SUYA DÜŞTÜ

    Lyon ve Fofana için buz gibi duş; Milan ile iki gün süren yoğun görüşmeler ve temasların ardından şok gelişme yaşandı. Anlaşma, 2 milyon euroluk kiralama bedeli ve 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu üzerinden sağlanmıştı; AC Milan ayrıca Fransız orta sahanın maaşının küçük bir kısmını karşılayacaktı. Fransa ve İtalya’da, ancak İngiltere’de değil, transfer döneminin kapanış saati olan 20.00’ye kadar satışın gerçekleşmemesi, sonuçlanmak üzere olan bu transferi bozdu.

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  • Beşiktaş ve Galatasaray yeniden yarışa döndü

    Fofana'nın Lyon'a transferinin gerçekleşmemesinin ardından Milan için şimdi ikinci bir aşama başlıyor; kulüp, Fransız orta saha oyuncusuna yeni bir adres bulmak zorunda kalacak. Öğleden sonraki temasların ardından Beşiktaş seçeneği hâlâ masada: Italiano, onu İstanbul'a götürmek için bastırıyor. Türkiye'de transfer dönemi beş gün sonra kapanıyor ve bu nedenle operasyonu sonuçlandırmak için gereken tüm zaman mevcut. Arka planda Galatasaray da var.

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