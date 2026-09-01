Lyon ve Fofana için buz gibi duş; Milan ile iki gün süren yoğun görüşmeler ve temasların ardından şok gelişme yaşandı. Anlaşma, 2 milyon euroluk kiralama bedeli ve 12 milyon euroluk satın alma opsiyonu üzerinden sağlanmıştı; AC Milan ayrıca Fransız orta sahanın maaşının küçük bir kısmını karşılayacaktı. Fransa ve İtalya’da, ancak İngiltere’de değil, transfer döneminin kapanış saati olan 20.00’ye kadar satışın gerçekleşmemesi, sonuçlanmak üzere olan bu transferi bozdu.