Milan, Fofana’yı transfer listesine koydu ve bonservisi için yaklaşık 20 milyon euro istiyor: bu, eski Monaco oyuncusunun menajeriyle de paylaşılan bir tercih. Şu ana kadar Crystal Palace ile Everton nabız yokladı ancak oyuncu, şansını denemek için Milan’da kalmaya sıcak bakıyor.