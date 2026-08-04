Milan yarın, Glasgow’da Celtic’e karşı oynadığı maça kıyasla çok daha önemli bir sınav verecek. Inter karşısında Amorim, takımından gelişim bekliyor: Gelecek sezon öncesi Portekizli teknik direktörü ikna etmek isteyen Fofana da süre alacak. Milan için eski Monaco oyuncusu vazgeçilmez değil.
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Milan'da Fofana için iki İngiliz kulübü devrede: bonservis bedeli ve Fransız orta sahanın tutumu
20 milyon euro değerinde
Milan, Fofana’yı transfer listesine koydu ve bonservisi için yaklaşık 20 milyon euro istiyor: bu, eski Monaco oyuncusunun menajeriyle de paylaşılan bir tercih. Şu ana kadar Crystal Palace ile Everton nabız yokladı ancak oyuncu, şansını denemek için Milan’da kalmaya sıcak bakıyor.
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