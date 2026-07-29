Fofana'nın Milan macerası şu ana kadar tam anlamıyla bir duygu lunaparkı oldu: ilk sezonda performansı iyiydi ve Inter'e karşı oynanan finalde kazanılan İtalya Süper Kupası zaferiyle patlama yaptı; geçen sezonda ise Fransız oyuncu istikrarlı biçimde üst düzey performanslar ortaya koyamadı. Zorlu geçen bir sezon sonunun ardından, teknik ekip ile yönetimin ortak kararıyla bu transfer döneminde bir ayrılığa kapı açma kararı alınmıştı. Youssouf, kulüp içindeki konumunun zayıfladığının farkına vardı ve sportif açıdan konuşmak gerekirse bu duruma karşı koymaya çalışıyor.
Çeviri:
Milan'da Fofana, Amorim'le görüştü: rolden transfer piyasasındaki iki talebe kadar, işte geleceğine dair sızanlar
Mevki meselesi
Milan'ın Fofana hakkındaki değerlendirmeleri daha çok fırsatla ilgili; çünkü özellikler açısından bakıldığında Fransız oyuncunun oyunu Amorim'in fikirleri doğrultusunda gelişebilir. Eski Monaco oyuncusu da tam olarak bu noktada, özellikle de pozisyonu üzerinden ısrar etmeyi planlıyor: 19 numara, köklerini de temsil eden ve kendisini en rahat hissettiği alan olan iki kişilik orta sahanın önünde oynamak istiyor. Milan'a geldiğinden bu yana Fofana, Fonseca dönemindeki bir bölüm dışında, neredeyse hiç ideal pozisyonunda oynamadı; hep ceza sahasına koşular yapan bir iç orta saha olarak görev aldı.
Amorim ile görüşme
Hazırlık döneminin bu aşamasında Amorim, oyuncularını hem teknik hem de karakter açısından derinlemesine tanıma hedefini önüne koydu. Stratejisini güçlendirmek için çok sayıda birebir görüşme de yapıyor: En çok temas kurulan isim kuşkusuz Gila olsa da, Portekizli teknik adam son günlerde Fofana ile de uzun bir görüşme gerçekleştirdi: Fransız orta saha, ele alınan pek çok konu arasında önceliğinin Milan'da kalmak ve takımın işleyişinde önemli bir parça olabileceğini göstermek olduğunu yineledi.
İKİ TALEP
Şu an itibarıyla Fofana etrafındaki transfer piyasası, limana yanaşmayı bekleyen yalnızca iki gemicinin bulunduğu sakin bir denizi anlatıyor. Crystal Palace ciddi şekilde ilgileniyor ve ilk temasları kurdu, ancak Everton da belli ölçüde ilgi gösterdi. Özellikle somut bir şey yok ama iki ihtimal masada kalmaya devam ediyor. Milan, oyuncuya 15-20 milyon euro değer biçiyor ve satış için çalışıp çalışmayacağına ya da dikkatini başka orta sahalara çevirip çevirmeyeceğine yakında karar verecek (öne çıkan isim Ricci, editörün notu).
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