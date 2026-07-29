Milan'ın Fofana hakkındaki değerlendirmeleri daha çok fırsatla ilgili; çünkü özellikler açısından bakıldığında Fransız oyuncunun oyunu Amorim'in fikirleri doğrultusunda gelişebilir. Eski Monaco oyuncusu da tam olarak bu noktada, özellikle de pozisyonu üzerinden ısrar etmeyi planlıyor: 19 numara, köklerini de temsil eden ve kendisini en rahat hissettiği alan olan iki kişilik orta sahanın önünde oynamak istiyor. Milan'a geldiğinden bu yana Fofana, Fonseca dönemindeki bir bölüm dışında, neredeyse hiç ideal pozisyonunda oynamadı; hep ceza sahasına koşular yapan bir iç orta saha olarak görev aldı.