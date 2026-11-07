La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Amorim takımın genel tutumundan da bazı oyuncuların bireysel tutumlarından da memnun kalmadı: Sezona damga vuran isimlerden biri olan ve millî takıma ilk kez çağrılan Alphadjo Cisse, yalnızca gördüğü sarı kartla dikkat çekti. Derbide sadece birkaç dakika oynamış olmasına rağmen devre arasında oyundan alındı. İtalya Millî Takımı oyuncusu daha yeni 20 yaşında. Amorim, Milan formasıyla sezona yaptığı çarpıcı başlangıcın ardından kendisini fazla kaptırmaması için onu daha önce de tedbir amaçlı hafifçe uyarmıştı. Perşembe günü 45 dakikanın ardından oyundan alınması, Portekizli teknik direktörün maç sonu konuşmasından bile fazlasını anlattı. Cisse ile aynı durumda Bartesaghi, Terracciano, Jashari ve Musah da var.