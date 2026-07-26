29 Temmuz Çarşamba, Fenerbahçe için takvimde kırmızıyla işaretlenmiş bir tarih. Çünkü Gornik Zabrze deplasmanında Şampiyonlar Ligi play-off turu bileti için sahaya çıkacaklar (ilk maçta Türk ekibi 1-0 kazanmıştı) ve bu aynı zamanda Leao’yu İstanbul’un sarı-lacivert yakasına transfer olmaya ikna etmek için de önemli bir fırsat olabilir. Kıtadaki en üst düzey turnuvaya katılım, Portekizli oyuncunun tercihinde bir etken olabilir, ancak sonrasında 25 Ağustos’a kadar uzanma riski taşıyan iki tur daha var. Türk kulübü, oyuncu ve Milan dahil toplam 100 milyonluk bir teklif sunduğuna dair yalanlamaya rağmen, kısa süre içinde İtalya’ya bir ziyaret hazırlığında.
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Milan'da Fenerbahçe, Leao için harekâta hazırlanıyor: Yönetim gelecek hafta Milano'da. Galatasaray da yarışta
Yönetim Milano’da
Fenerbahçe, Greenwood, Muriqi ve Leao'dan oluşacak rüya gibi bir hücum üçlüsü kurmanın hayalini kuruyor. İlk iki isim konusunda hedefe ulaşıldı, şimdi sıra açık ara en zorlu hedefte. Jorge Mendes, günlerdir Türk kulübü ile Milan arasında temas kurmak için çalışıyor; diğer İtalyan aracı isimler ise Leao ile temasta kalarak ona sportif projenin gücünü ve bonuslar dahil 12 milyon euroluk teklifin ciddiyetini anlatıyor. calciomercato.com'un edindiği bilgiye göre, Fenerbahçe yönetiminin bir bölümü, Milan ile görüşmeler yapmak için Milano'da olacak: amaç, Via Aldo Rossi kulübünün 60 milyon euroluk talebini aşağı çekmek.
Galatasaray'ın ilk teklifi reddedildi
Fenerbahçe, Leao için ciddi şekilde devrede ve Galatasaray’a karşı alışılmadık ama oldukça hissedilen bir transfer derbisine çıkıyor. Aslında Türkiye şampiyonu ekip, Leao için 30 milyonluk sözlü bir teklif sunmuş ancak bu teklif anında geri çevrilmişti. Önümüzdeki günlerde, bazı ayrılık işlemleri tamamlanır tamamlanmaz yeniden deneyecekler. Leao’nun Süper Lig’de oynama ihtimali konusunda son kararını vermesi bekleniyor.
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