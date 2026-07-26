Milan'da Fenerbahçe, Leao için harekâta hazırlanıyor: Yönetim gelecek hafta Milano'da. Galatasaray da yarışta

29 Temmuz Çarşamba, Fenerbahçe için takvimde kırmızıyla işaretlenmiş bir tarih. Çünkü Gornik Zabrze deplasmanında Şampiyonlar Ligi play-off turu bileti için sahaya çıkacaklar (ilk maçta Türk ekibi 1-0 kazanmıştı) ve bu aynı zamanda Leao’yu İstanbul’un sarı-lacivert yakasına transfer olmaya ikna etmek için de önemli bir fırsat olabilir. Kıtadaki en üst düzey turnuvaya katılım, Portekizli oyuncunun tercihinde bir etken olabilir, ancak sonrasında 25 Ağustos’a kadar uzanma riski taşıyan iki tur daha var. Türk kulübü, oyuncu ve Milan dahil toplam 100 milyonluk bir teklif sunduğuna dair yalanlamaya rağmen, kısa süre içinde İtalya’ya bir ziyaret hazırlığında.