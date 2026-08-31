Milan'ın Endrick konusundaki fikri bir tespitten doğuyor: Real Madrid'in son derece etkileyici ama aynı zamanda oldukça kalabalık bir hücum hattı var. Diomande'den Vinicius'a, Bellingham, Brahim Diaz, Mbappe ve Espi üzerinden uzanan bir yelpazeyle, Mourinho'nun elinde çok sayıda hücum silahı bulunuyor. Eski Lyon oyuncusu çok az, hatta çok çok az süre bulma riskiyle karşı karşıya ama bu senaryo ne oyuncuyu ne de Real Madrid'i endişelendiriyor.





Milan'a ve diğer taliplilere verilen mesaj şu oldu: "Endrick en azından bir sonraki kış transfer dönemine kadar gitmiyor". Genç Brezilyalı forvet, Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve kendisine önemli bir alan açabileceğine inanmak istiyor.