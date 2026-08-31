Endrick konusu, Milan için sadece yaz ortasında kurulan bir hayal değil, ulaşılması için gerçekten uğraşılacak somut bir hedef. Her şey temmuz ortasında, Gerry Cardinale'nin, arkadaşı Jorge Mendes sayesinde, olası transfer iş birlikleri için Real Madrid ile temaslar kurmaya başlamasıyla doğdu. Pek çok oyuncu konuşuluyor: gençlerden Valdepenas (şu anda Fiorentina'da) ve Pitarch'tan, Brahim Diaz gibi çok daha kendini kanıtlamış oyunculara kadar. Red Bird'ün patronu, Florentino Perez ile doğrudan diyalog kurmaya başlıyor ve Ruben Amorim'in asıl hedefini açıkça ortaya koyuyor: Brezilyalı Endrick.
Çeviri:
Milan'da Endrick için Cardinale ile Florentino Perez arasında doğrudan temas: Brezilyalı forvet Amorim'in çok hoşuna gidiyor, kulise yansıyanlar
Ocakta yeni bir girişim mi?
Milan'ın Endrick konusundaki fikri bir tespitten doğuyor: Real Madrid'in son derece etkileyici ama aynı zamanda oldukça kalabalık bir hücum hattı var. Diomande'den Vinicius'a, Bellingham, Brahim Diaz, Mbappe ve Espi üzerinden uzanan bir yelpazeyle, Mourinho'nun elinde çok sayıda hücum silahı bulunuyor. Eski Lyon oyuncusu çok az, hatta çok çok az süre bulma riskiyle karşı karşıya ama bu senaryo ne oyuncuyu ne de Real Madrid'i endişelendiriyor.
Milan'a ve diğer taliplilere verilen mesaj şu oldu: "Endrick en azından bir sonraki kış transfer dönemine kadar gitmiyor". Genç Brezilyalı forvet, Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve kendisine önemli bir alan açabileceğine inanmak istiyor.
Milan'ın planı
Cardinale Real Madrid ve oyuncunun pozisyonunun ne olduğunu not etti ve bir açılım sinyali gelmesi halinde her zaman bir görüşme başlatmaya hazır olduğunu yineledi. Bu, yaz transfer döneminin son saatlerinde de olabilir ya da en kötü ihtimalle konu Ocak ayına bırakılabilir. Milan, Endrick’i kendi projesi için mükemmel gördüğü için istiyor ve farklı çözümler sunabilecek kapasitede olduğuna inanıyor. Doğrudan bir temas kurduktan sonra beklemede kaldı: Madrid’den bir çağrı gelirse Milan, Endrick için hazır olacak.
Maliyeti ne kadar ve formülü ne
Cardinale’nin Milan’ı, bir oyuncunun kulübe kazandırılabilirliğine her zaman öncelik vermeye çalışıyor; öyle ki yalnızca Hutchinson, kendisini Milan’a layık olduğunu kanıtlaması gerektiği için Milan’a geçici statüyle geldi. Endrick konusunda ise Red Bird’ün patronu, genç yeteneğin Real Madrid için değerinin çok yüksek olmasına rağmen (60 milyon euronun üzerinde) bonservisiyle bir transfer seçeneğine de açık olur; kiralık bir operasyona da sıcak bakıyor.
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