Milan'da Ederson transferi gündeme oturdu: Amorim'in ilgisini çekti; Atalanta ve Brezilyalı oyuncunun menajerleriyle temaslar sürüyor

Bunun nedeni, her şeyden önce Rossoneri’nin yeni teknik direktörü Ruben Amorim’in, çok yönlü ve hem hücumda hem de savunmada başarılı bir orta saha oyuncusuolan Ederson’u son derece takdir etmesidir. Milan, Luka Modric, Adrien Rabiot, Ardon Jashari ve Samuele Ricci’nin yer aldığı orta saha kadrosuna bu profili dahil etmeyi planlamaktadır: en az 30 milyon değer biçilen İsviçreli oyuncu ve eski Torino oyuncusu, Atalanta’nın ilgisini çekiyor; ancak şu anda herhangi bir takas görüşmesi söz konusu değil. Şu anda herhangi bir görüşme yok, ancak bunu deneme fikri mevcut.







