Milan, Ederson’a göz dikti. Rossoneri kulübü, Atalanta ile sürpriz bir şekilde görüşmelere başlayarak, 1999 doğumlu Brezilyalı orta saha oyuncusunu Ruben Amorim’in takımına kazandırmaya çalışabilir. Bu oyuncunun Manchester United’a transferi, Carlo Ancelotti’nin Selecao formasıyla Dünya Kupası’ndan dönen 26 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolü için İngiliz kulübünden onay alınamaması nedeniyle suya düştü.
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Milan'da Ederson transferi gündeme oturdu: Amorim'in ilgisini çekti; Atalanta ve Brezilyalı oyuncunun menajerleriyle temaslar sürüyor
ATALANTA'NIN TALEBİ VE SÖZLEŞMENİN SONA ERME TARİHİ
Rossoneri kulübü, Ederson’un temsilcileriyle temasa geçti ve Atalanta’nın Brezilyalı orta saha oyuncusu için 50 milyon euro talep ettiğini biliyor; bu rakam, oyuncuyu Premier League’e sattığı bedeldir, ancak sözleşmesinin 2027’de sona ermesi, mali taleplerin düşmesine neden olabilir. Haber şu ki, henüz kulüpler arasında bir pazarlık söz konusu değil, ancak Walter Sabatini tarafından keşfedilen ve daha önce Salernitana'da formagiyen oyuncunun menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirildi.
JASHARI VE RICCI, TANRIÇANIN ÖVGÜSÜ
Bunun nedeni, her şeyden önce Rossoneri’nin yeni teknik direktörü Ruben Amorim’in, çok yönlü ve hem hücumda hem de savunmada başarılı bir orta saha oyuncusuolan Ederson’u son derece takdir etmesidir. Milan, Luka Modric, Adrien Rabiot, Ardon Jashari ve Samuele Ricci’nin yer aldığı orta saha kadrosuna bu profili dahil etmeyi planlamaktadır: en az 30 milyon değer biçilen İsviçreli oyuncu ve eski Torino oyuncusu, Atalanta’nın ilgisini çekiyor; ancak şu anda herhangi bir takas görüşmesi söz konusu değil. Şu anda herhangi bir görüşme yok, ancak bunu deneme fikri mevcut.
"EDERSON SAĞLIKLI": YENİDEN GÖNDERME FİKRİ
Ederson, İngiltere ve Londra'dan çoktan ayrıldı; şu anda Dünya Kupası'nın ardından tatilde, ailesiyle birlikte dinleniyor; ancak biraz üzgün, çünkü Premier Lig'de Manchester United forması giyip Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmeyi çok istiyordu. Atalanta ise onu yeniden kadrosuna katmaya hazır; kulüp, Brezilyalı oyuncuyu tamamen sağlıklı, her zaman hazır ve görevine istekli olarak görüyor: bu nedenle Bergamo kulübü, önümüzdeki günlerde yeniden düzenlenip sunulacak bir sözleşme yenileme teklifini hazırladı.
EDERSON'UN FİKRİ, AMORİM'İN ONAYI
Buradaki amaç, sözleşmesi sadece bir yıl kalan Ederson’u kulübe bağlayarak, daha sonra transfer piyasasında daha rahat bir şekilde pazarlık yapabilmek ve 2000 doğumlu oyuncunun fiziksel durumuna olan güveni teyit etmektir. Bu nedenle Giuntoli, sözleşme uzatma teklifini sunmaya hazır; ancak oyuncunun ne yapmak istediğini anlamak gerekecek. Bu konuyla ilgili olarak şunu belirtmek gerekir ki, bir yıl ve birkaç ay önce Manchester United ile yapılan transfer görüşmelerinde Ederson’un adı özellikle Amorim tarafından çok beğenilmişti. İkili, nihayet Milan’da yeniden bir araya gelebilir.
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