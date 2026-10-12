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imago-sport-1084406213.jpgLaPresse
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Milan'da duran top sorunu: Sezonun başında duran toplardan şimdiden üç gol yedi, Rabiot ise duruma bir açıklama getirdi

AC Milan

Dün akşam Sassuolo karşısında kalesinde gördüğü gol, Milan'ın ligin bu ilk bölümünde duran toptan yediği üçüncü gol oldu.

Amorim bu durumu kabullenmiyor: Onun takımı Milan duran toplardan çok fazla gol yiyor. İlk haftada Torino karşısında ve üçüncü haftada Juventus karşısında yediği gollerin ardından Milan, dün Sassuolo deplasmanında ligin ilk altı haftasındaki üçüncü duran top golünü yedi. Maçın ardından DAZN'a konuşan Ruben Amorim şunları söyledi: "Öne geçmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum ama golden sonra maçı ve oyunu kontrol edemedik. Hücum etmeyi sürdürdük ve bu yüzden onlar iki fırsat buldu. Golden sonra hücuma devam etmek

doğru

, çünkü oyunun gidişatı lehimizeydi; ancak bunu doğru şekilde yapmadık. Golden sonra top bizdeyken onu çabuk kaybettik. Sonuçta bu olabilir ama kornerden yediğimiz gol olmamalıydı."

  • Rabiot'nun hayal kırıklığı

    Rabiot da oyuncularının duran toplarda yaşadığı konsantrasyon düşüşünden hiç memnun değil. Markajdaki bu yavaş reaksiyon, sezon öncesi hazırlık maçlarında da ortaya çıkmıştı. Fransız oyuncu dün şunları söyledi: "Gol atıyoruz, ardından hemen arkamıza atılan iki topa müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Mike bizi kurtardı. Golden sonra bu kadar geriye çekilip konsantrasyonumuzu kaybedemeyiz. Zihniyetimiz üzerinde çalışmalı ve oyunun bazı bölümlerinde gelişmeliyiz. Bugün iyi şeyler de yaptık ama antrenmanlarda sık sık çalıştığımız bir pozisyondan gol yememize üzülüyorum. Bana göre bugün iki puan kaybettik."

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