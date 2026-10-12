Amorim bu durumu kabullenmiyor: Onun takımı Milan duran toplardan çok fazla gol yiyor. İlk haftada Torino karşısında ve üçüncü haftada Juventus karşısında yediği gollerin ardından Milan, dün Sassuolo deplasmanında ligin ilk altı haftasındaki üçüncü duran top golünü yedi. Maçın ardından DAZN'a konuşan Ruben Amorim şunları söyledi: "Öne geçmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum ama golden sonra maçı ve oyunu kontrol edemedik. Hücum etmeyi sürdürdük ve bu yüzden onlar iki fırsat buldu. Golden sonra hücuma devam etmek

doğru

, çünkü oyunun gidişatı lehimizeydi; ancak bunu doğru şekilde yapmadık. Golden sonra top bizdeyken onu çabuk kaybettik. Sonuçta bu olabilir ama kornerden yediğimiz gol olmamalıydı."