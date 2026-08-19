AC Milan, futbolcu Diego Moreira'nın bonservisini Strasbourg'dan kesin olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Belçikalı kanat oyuncusu, Milan kulübüyle 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı ve 22 numaralı formayı giyecek.

6 Ağustos 2004'te Liège'de doğan Diego Moreira, futbola Standard Liège ve Benfica altyapılarında başladı ve gelişimini profesyonel futbolun kapısına kadar burada sürdürdü. Lizbon ekibinde genç takımlarda dikkat çeken oyuncu, 2021/22 sezonunda 19 Yaş Altı takımıyla UEFA Gençlik Ligi'ni, birkaç ay sonra da 20 Yaş Altı Kıtalararası Kupa'yı kazandı. Sonraki sezonda ise 2022/23 organizasyonunun ön eleme turlarında forma giyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de ilk maçına çıktı.

2023 yazında Chelsea'ye transfer olan oyuncu, aynı yılın 30 Ağustos'unda Carabao Cup'ta Wimbledon'a karşı oynanan maçta A takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

2023/24 sezonunda ayrıca Olympique Lyon forması giyen Moreira, 2024 yazında bonservisiyle Strasbourg'a katıldı. Alsace'ta zaman içinde Fransa liginin en dikkat çekici genç oyuncularından biri olarak öne çıktı; hızı, teknik kalitesi ve taktiksel çok yönlülüğüyle fark yarattı.

Uluslararası düzeyde Diego Moreira, 21 Yaş Altı seviyesine kadar Portekiz'in genç milli takımlarında forma giydi ve 2023 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda da yer aldı. 2025'ten itibaren ise Belçika A Milli Takımı'nın formasını giyiyor; 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde ilk maçına çıktı ve turnuvanın finallerinde de mücadele etti.

AC Milan, Diego'ya sıcak bir hoş geldin diyor ve Milan formasıyla hem bireysel hem de takım olarak en iyi başarıları yaşamasını diliyor.