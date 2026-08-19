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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Milan’da Diego Moreira resmen açıklandı! Rakamlar, sözleşme ve Kaká’nın 22 numarası. İlk sözleri: "Heyecanlı ve inanamaz durumdayım"

AC Milan
D. Moreira

Uzun bir bekleyişin ardından AC Milan'ın yeni transferini duyuran resmi açıklama geldi.

Diego Moreira, artık resmen Milan'ın yeni futbolcusu. Portekiz kökenli Belçikalı kanat oyuncusu iki gün önce Milano'ya geldi ve önce rutin sağlık kontrollerinden geçti, ardından da bugün sözleşme imza sürecini tamamladı; ancak her şeyin resmiyet kazanması için Jorge Mendes'in İtalya'ya gelmesi beklendi.

Portekizli süper menajer, Casa Milan'da 6 saatten fazla vakit geçirdi. Bu da Strasbourg'dan gelen kanat oyuncusu hamlesinin yanı sıra, kulübün gelecekteki adımları için Gerry Cardinale ile güçlü bir sinerjinin hâlâ masada olduğunun işareti. Ancak önce, ekonomik açıdan son derece önemli bu operasyon için uzun süredir beklenen açıklama gelecek.

  • Açıklama

    AC Milan, futbolcu Diego Moreira'nın bonservisini Strasbourg'dan kesin olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Belçikalı kanat oyuncusu, Milan kulübüyle 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı ve 22 numaralı formayı giyecek.

    6 Ağustos 2004'te Liège'de doğan Diego Moreira, futbola Standard Liège ve Benfica altyapılarında başladı ve gelişimini profesyonel futbolun kapısına kadar burada sürdürdü. Lizbon ekibinde genç takımlarda dikkat çeken oyuncu, 2021/22 sezonunda 19 Yaş Altı takımıyla UEFA Gençlik Ligi'ni, birkaç ay sonra da 20 Yaş Altı Kıtalararası Kupa'yı kazandı. Sonraki sezonda ise 2022/23 organizasyonunun ön eleme turlarında forma giyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de ilk maçına çıktı.

    2023 yazında Chelsea'ye transfer olan oyuncu, aynı yılın 30 Ağustos'unda Carabao Cup'ta Wimbledon'a karşı oynanan maçta A takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı.

    2023/24 sezonunda ayrıca Olympique Lyon forması giyen Moreira, 2024 yazında bonservisiyle Strasbourg'a katıldı. Alsace'ta zaman içinde Fransa liginin en dikkat çekici genç oyuncularından biri olarak öne çıktı; hızı, teknik kalitesi ve taktiksel çok yönlülüğüyle fark yarattı.

    Uluslararası düzeyde Diego Moreira, 21 Yaş Altı seviyesine kadar Portekiz'in genç milli takımlarında forma giydi ve 2023 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda da yer aldı. 2025'ten itibaren ise Belçika A Milli Takımı'nın formasını giyiyor; 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde ilk maçına çıktı ve turnuvanın finallerinde de mücadele etti.

    AC Milan, Diego'ya sıcak bir hoş geldin diyor ve Milan formasıyla hem bireysel hem de takım olarak en iyi başarıları yaşamasını diliyor.

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  • GERÇEK RAKAMLAR

    Rekabette rakiplerinin önüne geçmek için (Roma da girişimde bulunmuştu) Milan masaya dev bir teklif koymayı seçti: 50 milyon euro garanti ücret artı bonuslar; bu bonuslarla birlikte anlaşmanın toplam bedeli 65-66 milyon euroya kadar çıkabiliyor. Tüm bunlara ek olarak, gelecekteki satıştan pay da Strasbourg'a bırakıldı.

    Diego Moreira ise 30 Haziran 2031'e kadar geçerli, sezon başına net 3 milyon euro maaş artı bonus içeren bir sözleşmeye imza attı; ayrıca bu operasyonun mimarı olan Jorge Mendes için de kaçınılmaz komisyon bulunuyor.

  • Kaká'nın 22 numarası

    Diego Moreira sonunda yeni forma numarasını seçti. Belçika’da 24 numaralı formayla öne çıkan oyuncu, Milan’da geçmişte Ricardo Kaká ile özdeşleşen ve Emerson Royal’in geçen yazki ayrılığının ardından boşta kalan 22 numarayı giyecek.

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  • İlk sözler

    "Heyecanlıyım ve biraz da inanamıyorum, çünkü Milan'dan bahsettiğinizde kupalardan, tarihten ve burada oynamış tüm büyük şampiyonlardan söz ediyorsunuz. Bu büyük bir kulüp: senden ne beklendiğini biliyorsun ve buraya gelmek için doğru zamanın bu olduğuna inanıyorum. Benim için insanların, şakalaşmayı seven bir çocuk olduğumu ama aynı zamanda son derece odaklı olduğumu ve sahada takım arkadaşlarım, taraftarlar ve kulüp için her şeyimi verdiğimi anlaması çok önemli. Bu asla değişmeyecek, çünkü ben küçük yaştan beri bununla büyüdüm."



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